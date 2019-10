Videoigra Fortnite razjezila tudi starše igralcev

Več kot pet milijonov igralcev videoigre Fortnite je prejšnji teden nestrpno pričakovalo, da bodo konec tedna videli zaključek desete sezone videoigre, vendar jih je ta močno razočaral. Na zaslonu se je pojavila črna luknja, zaradi katere so se spraševali, če je bila videoigra slučajno zbrisana.

Mnogi oboževalci so bili prepričani, da je to konec Fortnite časov, vendar Forbes poroča, da se bo Fortnite vrnil z enajsto sezono. Kljub temu pa so bili igralci močno razočarani in tako so se razjezili tudi njihovi starši. Svojo jezo so nekateri izrazili tudi na Twitterju, kjer je ena od mam zapisala: "Hej, Fortnite ljudje. Lahko nekdo pojasni? Moj sin je sinoči v solzah zaspal in nisem mogla narediti drugega, kot da sem ga le držala." Dodala pa je še, da sin kar ne more dojeti, kaj se je zgodilo.