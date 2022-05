Debela tretjina mladih v Sloveniji igra videoigre, za slabe tri četrtine pa je takih, ki uživajo v tem, da pri igranju spremljajo druge – povprečno več kot tri ure na dan, vsak dan. In to poleg časa, porabljenega za brskanje po spletnih straneh in družbenih omrežjih. A če se da s tem tudi preživljati, prežijo na igričarje poleg zasvojenosti tudi številne karierne pasti.