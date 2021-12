Videoigre: kaj smo igrali v 2021?

Leto 2021 morda ni ponudilo toliko novih izidov iger kot leta poprej, zagotovo pa so navdušenci kljub vsemu imeli pestro izbiro vsakovrstnih iger, s katerimi so se zabavali, si krajšali čas ali si pač kravžljali živčne končiče. V iztekajočem se letu si poglejmo izbor nekaterih.

Ratchet and Clank Rift Apart je bila ena prvih iger za novo generacijo konzol, ki jo predstavlja Playstation 5 (PS5), hkrati pa so se z njo lahko spopadli tudi vsi tisti, ki imajo Playstation 4 (PS4), četudi velja, da je na najnovejši konzoli grafika še posebej impresivna, barve še posebej lepe, igričarska izkušnja pa zato še boljša, združena z dobro zgodbo, bombastično akcijo in orožjem v eno najlepše izgledajočih iger do zdaj. Če so vam všeč 3D-platformske arkadne igre, potem ne morete mimo It Takes Two, ki vas bo spomnila na stare dobre igre, kot je npr. Little Big Planet. Navdušenci nad igrami, ki veliko stavite na izvirne zgodbe, zagotovo niste zamudili odlične najstniške avanture Life is Strange, ki je pred leti že bila na platformi Playstation 3, potem se je preselila na PS4, kjer smo lahko uživali v "prequelu" Before The Storm in nadaljevanju Life is Strange 2, ki morda ni toliko navdušil, kot bi lahko. Zato pa je toliko bolje sprejeta letošnja Life is Strange: True Colors. Ta nadaljuje tradicijo z odličnimi in zanimivimi liki, impresivno zgodbo in izvirno glasbo. Zagotovo nekaj, kaj bo navdušilo tiste, ki so jim bile všeč prejšnje zgodbe iz te serije.

icon-expand Life is Strange True Colors je najnovejša igra v seriji z zgodbo zaznamovanih avantur, ki je na voljo tudi za najnovejšo generacijo konzol (Playstation 5). FOTO: Profimedia

Yakuza je bila sprva serija iger giganta Sega, ki je dobro poznana še iz časov PS3, a je potem naredila uspešen preskok na PS4 z "remaster" zbirko delov tri, štiri in pet, Kiwami 1 in 2, ter seveda Yakuza 6 in Yakuza 0. Po stranski zgodbi Judgment je letos luč sveta ugledalo tudi njeno nadaljevanje Lost Judgment, ki zgodbo pelje naprej v odlični maniri. Dobro napisani liki, borbe, polne izzivov, veliko preobratov in odlična igralnost so dober razlog, da v igro vložite veliko ur igranja. Halo Infinite se trudi ponuditi nekaj, česar prejšnje epizode niso zmogle, četudi se to zdi docela nemogoče. A vsi, ki so dobro seznanjeni s to vrhunsko igričarsko franšizo, vam lahko potrdijo, da ima najnovejši Halo eno boljših misij do zdaj, kar se po svoje zdi neverjeten podvig, a očitno se z dovolj truda in domišljije da ustvariti marsikaj. Če ne verjamete, morate poskusiti Halo Infinite, ki je končno serijo spet postavil med najboljše, med katere tudi spada, in si tako mesto brez dvoma tudi zasluži.

Med grozljivimi izkušnjami velja omeniti Little Nightmares 2, ki je svojevrstna izkušnja, četudi na videz deluje otročje. A gre za docela izvirno igro, ki navduši s posebnim vzdušjem in strašljivostjo. Podobno je navdušil Psychonauts 2, sicer šestnajst let po kultnem izvirniku, ki ga uspešno nadgradi in vas popelje v vizualno pustolovščino z vrhunskim pripovedovanjem zgodbe in neverjetno vizualizacijo. Če raje pobijate pošasti, pa ne morete mimo Monster Hunter Rise, ki tudi na konzoli Nintendo Switch ponudi grafično vrhunsko izkušnjo, polno akcije v najboljši preobleki do zdaj, najbolj pa seveda lahko uživate v spletnih večigralnicah.

Bolj resno se v žanru preživetvene groze (survival horor) zagotovo jemlje najnovejša igra iz franšize Resident Evil, ki je osmi del z naslovom Village, ki je luč sveta ugledala 1. maja. Po odlični sedmi igri Biohazard, ki vas je najbolj prestrašila v VR okolju, Village ponudi še več. Odlična realistična grafika, ki vas prestavi v grozljivo vas, kjer vas napadajo krvi željni zombiji in volkodlaki, naredi to bolje kot večina tovrstnih iger do zdaj, hkrati pa ponudi dovolj izzivov, da vas bo prikovala pred ekrane tedne ali celo mesece, odvisno, koliko ur ste ji pripravljeni posvetiti. Igra Subnautica Below Zero, ki je letos prišla še na Switch, je dobra nagraditev prvotne igre, ki vas popelje v podvodni svet, kjer morate preživeti, se naučiti o flori in favni podvodnega sveta, za povrh vsega pa se soočiti z izvezemeljskimi bitji, ki jih srečate po poti podvodnega raziskovanja. Če ste med tistimi, ki so jim blizu dirkalne igre, potem morate poleg serij, kot so Need For Speed, Burnout ali Gran Turismo, poznati tudi Forza Horizon, ki so ekskluzivne različnim Microsoftovim konzolam Xbox, igrati pa se jo da tudi na PC-jih. Forza Horizon 5 je tako zadnja v vrsti odličnih dirkalnih simulacij, ki zagotovo ne razočara tistih, ki dobro vedo, kaj pričakovati in kaj jim lahko ponudi.

icon-expand Igra Lost Judgment je očitno navdihnila tudi nekatere umetnike, kot je pričujoči grafitar v Londonu. FOTO: Profimedia

Če ste med srečneži, ki so si lahko privoščili oz. se dokopali do najnovejše konzole PS5, potem najbrž niste zgrešili dveh odličnih strelskih izkušenj, ki ju ponujata igri Deathloop in Returnal. Zanimivi "streljačini" sta vse prej kot lahki, a zato toliko bolj polni izzivov, akcije in nasprotnikov, ki vas prikujejo na igralne ploščke. Metroid Dread se je vrnil kot 2D platformska igra, četudi je nekaj povsem drugega kot trilogija Metroid Prime (se je spomnite s konzole Wii?). Tokrat se lahko v retro slogu sprehodimo po podobnem okolju kot kakšna Velocity 2X, Hollow Knight, Strider ali Mega Man z Nintendovih konzol, če vas le zadovolji dobra stara plaformska akcija v dveh dimenzijah. No, za eno boljših iger v PSVR-ju, kjer se lahko do popolnosti potopite v svet in akcijo, pa velja Hitman 3, ki je tudi ena najbolj impresivnih iger v virtualni resničnosti letos. Ko smo pri VR igrah, velja omeniti še Windlands 2, Fracked, Blair Witch VR, Alvo in Sniper Elite VR, če vas zanima teleskopsko natančno streljanje nacijev, v katerem vam bo še kako prav prišel "aim kontroler", ki je za tovrstne igre v PSVR-ju kot naročen.

Tudi razočaranj v 2021 ni manjkalo ... Morda se Destruction Allstars zdi kot zanimiva dirkalna zadevščina, a ni izpolnila pričakovanj, podobno pa so nanjo pozabili tudi pri Sonyju, kjer so, kot kaže, pozabili, da bi kdaj koli izšla. Morda ste naleteli nanjo in vas je zamikala igra Taxi Chaos? No, tudi če se to ne bi zgodilo, saj gre za navadno kopijo oz. za nekaj razredov slabšo različico iger Crazy Taxi, ki so nas navdušile desetletja nazaj na Seginem Dreamcastu.

icon-expand Strelska igra Battlefield 2042 velja za enega večjih polomov v letu 2021. FOTO: Profimedia

Leto so zaznamovale tudi slabe in nepotrebne predelave, kot sta Ninja Gaiden Master Collection, za katero velja, da bi bilo bolje, da jo pustijo pri miru, kot tudi za trilogijo Grand Theft Auto, ki velja za eno najbolj nepotrebnih predelav, saj pridemo skozi bolje, če igre igramo na starem dobrem PS2 ali PC-ju, kjer so še vedno v boljši formi. Četudi naj bi bila GTA "definitivna" izvedba trojice klasičnih iger (III, Vice City in San Andreas), so predelave površne in žal brez potrebnih malenkosti, ki bi izkušnjo nadgradile. Razočarala sta tudi Battlefield 2042 in malce manj Call of Duty: Vanguard. Četudi bi morali biti po pravilih dve mega AAA igri, vsaj če sodimo po tem, da sta najnovejši igri v nizu dveh zelo uspešnih serialov, se je žal izkazalo, da sta vse prej kot resnično vredni igranja. Prva je imela težave že od samega lansiranja, napak in nerodnosti pa niso popravili niti v kasnejših mesecih s pričakovanimi popravki, kar pomeni, da so si razvijalci obuli prevelike čevlje, saj še vedno velja za eno najslabših nadaljevanj v seriji. Nekoliko bolje se drži Vanguard iz serije Call of Duty, ki pa se zdi kot napol izdelana generična izkušnja, ki ne ponudi kaj prida novega, za povrhu pa še neizvirne terene in na splošno precej pozabljivo izkušnjo.