Videoigre, ki so kraljevale v letu 2019

Ljubitelji računalniških iger in iger za konzole tudi v letu 2019 niso bili razočarani. Kar nekaj svežih naslovov je upravičilo svoj sloves in se zavihtelo na lestvico najboljših iger 2019. Katera pa je zmagala pri vas?

Katera je vaša najljubša videoigra v letu 2019? FOTO: YouTube

Skoraj nemogoče je napisati seznam najboljših videoiger, ne da bi kakšni naredili krivico, preprosto zato, ker ni dovolj časa za igranje vseh, tukaj pa je seveda tudi osebni okus posameznika. Poleg tega niso tukaj sami veliki proizvajalci, ampak imajo svoj zmagovalni pohod tudi izredno dobre indie igre, ki so resna konkurenca velikim 'igralcem' na sceni, ki je iz leta v leto večja – le poglejte, kakšne denarne nagrade in priložnosti se podeljujejo v e-športu, ki je poznan tudi v Sloveniji, kajti nekaj Slovencev je v samem vrhu najboljših igralcev. Mogoče kdo meni, da je bilo letošnje leto malenkost šibko, kar se tiče velikih naslovov, a zagotovo ni bilo dolgočasno. Kljub temu, da Microsoft in Sony napovedujeta nov Xbox (Xbox Series X) ter PlayStation (5), kar pomeni, da proizvajalci čakajo na nove konzole, se je našlo kar nekaj iger, ki smo/ste/so jih z užitkom preigrali.

Sekiro: Shadows Die Twice FOTO: YouTube

Kot vedno je tudi letos The Game Awards 2019 nakazal, katere igre so bile nekaj posebnega. Kipec za najboljšo igro leta 2019 je dobila igra Sekiro: Shadows Die Twice, sveža uspešnica ustvarjalcev serije Dark Souls ter Bloodborne. Intenzivna tretjeosebna akcijska pustolovščina, ki se odvija v krvavem ozadju 14. stoletja na Japonskem, je redko koga pustila hladnega. Nikakor pa ne moremo mimo Disco Elysium, RPG igre, ki jo je na piedestal postavil marsikateri igričar, na The Game Awards pa je dotična neodvisna igra dobila največ nagrad (v kar štirih kategorijah). In o katerih igrah se je še govorilo v letu 2019? Začnimo kar s klasikami oziroma nadaljevanji klasik. Call of Duty: Modern Warfare ne potrebuje predstavitve, o dotični igri smo že pisali, tudi o njeni kontroverznosti, prvoosebna streljačina zagotovo ni razočarala. Že na začetku leta 2019 so mnogi dočakali Resident Evil 2 Remake, grozljivo legendo, ki je zaživela v prenovljeni podobi, mnogi so bili nad enoigralsko izkušnjo navdušeni.

Star Wars Jedi: Fallen Order FOTO: YouTube

Vojna zvezd, velikanska franšiza, ki je v decembru dobila epilog – vsaj v filmu oziroma glavni zgodbi. Zdaj, ko je lastnik Disney, pa nas zagotovo čaka še cel kup 'spin off' zgodb in ekranizacij. Najbrž podobno velja tudi za videoigre iz dotičnega sveta. Novembra nas je tako pričakala igra Star Wars Jedi: Fallen Order, ki mogoče ni bila na najvišjih stopničkah, a vseeno se je o njej veliko govorilo. Kljub slabši optimizaciji igre je zadovoljila veliko uporabnikov, tudi zaradi svoje nostalgične note oziroma poklona LucasArts, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja navdušil z igrami iz franšize Vojne zvezd. Pa poglejmo še med pretepačine – Devil May Cry, legendarna franšiza se je vrnila s šestim 'delom', vrhunska akcijska pretepačina je mnogim tudi tokrat ponudila ogromno zabave. Leto 2019 je postreglo tudi z Mortal Kombat 11, legendarni liki, vključno z Barako in Liu Kangom, so se znova postavili v ring, pridružili pa so se jim tudi novi bojevniki, ustvarjalci na krvi niso varčevali ... Potem so tukaj še Super Mario Maker 2 pa Luigi’s Mansion 3 ter NBA 2K20 ineFootball PES 2020, zelo uspešno nadaljevanje je bila tudi tretjeosebna streljačina Gears 5. Kako pa je z novimi videoigrami?

Control FOTO: YouTube

Začnimo s Control, ki je na 'igričarskih oskarjih' dobila kar osem nominacij, domov pa odnesla le en prestižni kipec. Toda dobila je visoke ocene, tako pri igralcih kot pri kritikih. Hitra tretjeosebna strelska igra izpod rok ustvarjalcev igre Max Payne je bila za mnoge zelo zanimiva tudi zaradi dobre in napete zgodbe ter čudovitih vizualnih učinkov. Ena od iger, ki je bila bržkone v zadnjem času največkrat omenjena v računalniškem svetu – če drugega ne, zaradi tega, ker nikomur ni bilo jasno, kakšna videoigra bo to – je bila Death Stranding, ki jo je kultni režiser videoiger Hideo Kojima uradno začel izdelovati leta 2017. Na letošnjih The Game Awards je bila videoigra v igri za kar deset nagrad, na koncu je dobila tri. Mnogi so bili v prejšnjem letu navdušeni tudi nad ugankarskim indie biserom Baba Is You, miselno retro puzzle igro, s katero so mnogi imeli ljubezensko sovražni odnos. Mnoge pa je zasvojila še ena indie igra – Untitled Goose Game, kjer ste se prelevili v gosaka, ki greni življenje ostalim likom v igri. The Outer Worlds je bila tudi ena najbolj pričakovanih RPG iger leta 2019 in po mnenju mnogih ni razočarala, kako tudi ne, ko pa sta na njej delala Leonard Boyarsky in Tim Cain, očeta Fallout franšize, "špil je na polno carski", je bil le eden od navdušenih komentatorjev, kajti ustvarjalca sta vpletla Fallout občutek ter satirično vzdušje.

Telling Lies FOTO: YouTube