Videoigre v letu 2022

Čeprav imajo celo v svetu videoiger "vsake oči svojega malarja", je bilo preteklo leto (pre)bogato tudi v najbolj donosni industriji na svetu. Če ste lastnik Playstationa 5 ali Xboxa Series X ali pač starejših generacij, je bila bera iger, kot je tudi prav, naravnost vrhunska za vse starosti in okuse.

Ena vodilnih iger na lestvicah videoiger v preteklem letu je bila zagotovo Elden Ring, ki je voljo na vseh modernih platformah, seveda tudi zadnje generacije. Kot epska akcijska RPG fantazija spada v žanr iger iz serije Dark Souls in podobih kot npr. Bloodborne na PS4. Četudi za marsikogra težek zalogaj, je bila igra praktično najbolj uspešna igra preteklega leta z milijoni igralcev, v namišljenem svetu, ki sta ga ustvarila kultna George R. R. Martin in Hidetaka Miyazaki. Šele v novembru lani smo na PS4 in 5 dočakali prav tako epsko nadaljevanje God of War Ragnarök iz Santa Monica Studia. Kratos in Atreus se morata odpraviti v vsako od devetih kraljestev v iskanju odgovorov, medtem ko se asgardske sile pripravljajo na napovedano bitko, ki bo končala svet. Na poti raziskujeta osupljive, mitske pokrajine in se soočata s strašnimi sovražniki v obliki nordijskih bogov in pošasti. Grožnja Ragnaröka postaja vse bližja, zato morata izbirati med lastno varnostjo in varnostjo kraljestev. Vrhunska izvedba, prelestna grafika in še boljše nadaljevanje od originala nove generacije izpred štirih let.

Drugo nadaljevanje vredno tega imena pa je Horizon Forbidden West, na obeh Playstation platformah, ki je izšla že sredi februarja in je akcijska pustolovščina brez primere, nasledila pa je Horizon Zero Dawn izpred petih let. Igra je postavljena v postapokaliptično različico zahodnih Združenih držav, ki si opomorejo od posledic izumrtja, ki ga je povzročil prevarantski robotski roj. Igralec lahko raziskuje odprti svet in opravlja naloge z orožjem na daljavo in bližnjim bojem proti sovražnim strojnim bitjem. Tako pri kritikih kot igralcih prehvaljena igra pa bo 19. aprila letos doživela tudi razširitev (update), v misiji Burning Shores. Če ste ljubitelj iger LEGO, potem ste najbrž preizkusili Lego Star Wars: The Skywalker Saga, akcijsko-pustolovščino, ki je šesta iz serije iger Lego Star Wars in naslednica Lego Star Wars: The Force Awakens iz leta 2016. Konec marca pa so ponudili tudi PSVR igro Moss: Book II, prejemnico nagrade za najboljšo igro v virtualni resničnosti, na Playstationu 4, kasneje pa tudi na PS5 in Meta Quest 2 na PC-ju. Sredi julija je svojo premiero doživela tudi zanimiva, nekoliko drugačna igra Stray (PS4-5, PC), ki je pustolovska igra, ki jo je razvil BlueTwelve Studio in izdala Annapurna Interactive. Zgodba sledi potepuški mački, ki pade v obzidano mesto, naseljeno z roboti, stroji in mutiranimi bakterijami, ter se s pomočjo spremljevalca drona B-12 odpravi vrniti na površje. Prav tako junija je na večino platform prišla igra Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, beat 'em up arkada, kot so je lahko vajeni in nad njo navdušeni vsi tisti, ki so želvake spremljali, tako ali drugače, zadnje tri desetletja. Poleti so bili na trnih tudi ljubitelji vsega grozljivega, saj je med nas na večino platform priletela preživetvena grozljivka The Quarry, ki je nekakšno nadaljevanje kultne igre Until Dawn založnika Supermassive Games, ki se napaja tudi v filmih iz serije Petek 13. in kultnem Carpenterjevem Stvoru. Igralci prevzamejo nadzor nad devetimi najstniškimi svetovalci, ki morajo preživeti zadnjo noč v poletnem kampu Hackett's Quarry med nadnaravnimi bitji in nasilnimi domačini. Tokrat pa so svoj lik in glas posodili tudi znani igralci kot so Brenda Song, David Arquette, Halston Sage, Ted Raimi, Ariel Winter, Ethan Suplee, Lance Henriksen, Lin Shaye, Justice Smith in Grace Zabriskie. Še ena igra, ki je zagotovo razveselila ljubitelje grozljivk, je Dying Light 2: Stay Human, nadaljevanje igre Dying Light (2015), je izšla že februarja. Igra je prejela na splošno ugodne kritike, s pohvalami, usmerjenimi na boj, nekaj kritike pa je bilo na račun zgodbe.

Maja je izšla tudi filmska igra po sloviti grozljivi seriji Evil Dead: The Game, preživetveni horror, ki vsebuje sodelovalno igranje in boj igralca proti igralcu. In čeprav so se nekateri bali, da bo (kot je bilo prvotno mišljeno) obstajala samo spletna večigralnost, so kasneje dodali tudi "offline" misije za enega igralca. Pred nočjo čarovnic pa je luč sveta ugledala še igra Signalis, ki ima močan retro pridih, postavljena pa je v distopičen futurističen svet. Morda pa ste bili tudi med tistimi, ki so zadnja leta vztrajno čakali na vesoljsko grozljivko Scorn, ki je sredi oktobra končno izšla. Mnogi so bili potešeni, sicer pa jo je razvil srbski razvijalec Ebb Software za Microsoft Windows in Xbox Series X/S. Zgledovanje po delih vizualnih umetnikov H. R. Gigerja in Zdzisawa Beksiskega pa ne razočara z vesoljem nenavadnih oblik in mračnih okolij ter pripadajočimi krvavimi ekscesi. Lastniki Nintendovega Switcha so konec marca dobili arkado Kirby and the Forgotten Land, platformsko igro, ki je že trinajsta igra s popularnim Kirbyjem, pa tudi prva igra v seriji v polni 3D tehniki. Konec julija je na Switch uletela tudi Xenoblade Chronicles 3, nadaljevanja akcijske RPG igre, ki je v bistvu četrti del franšize Xenoblade Chronicles in skupaj osma igra iz serije Xeno. Ljubitelji Maria so oktobra dobili Mario + Rabbids Sparks of Hope, akcijsko pustolovščino, ki je križanec med Nintendovo franšizo Mario in Ubisoftovo Rabbids ter nadaljevanje Mario + Rabbids Kingdom Battle. Med nadaljevanji so se (žal samo) lastniki Switcha lahko razveselili tudi odličnih Splatoona 3 in Bayonette 3, ki se trdno držita zgolj Nintendove platforme, čeprav bi je ju bili brez dvoma veseli tudi lastniki ostalih konzol. Podobno ostajata Nintendova tudi Pokémon Scarlet in Pokémon Violet, prva dela devete generacije serije Pokémon.

Ena boljših neodvisnih iger leta je postala Cult of the Lamb, ki sledi obsedenemu jagnjetu, ki ga pred smrtjo reši bogu podoben tujec z imenom "Tisti, ki čaka", in mora odplačati njihov dolg tako, da v njegovem imenu ustvari zveste sledilce. Igralec ima nalogo oblikovati kult, da bi pomiril zlovešče božanstvo, ki je igralčevemu liku rešilo življenje. Igralec mora začeti križarske vojne v slogu "roguelike" in se podati v pet regij igre, da premaga sovražnike in poveča njihovo število privržencev. Mnoge je prepričala tudi 3D arkada Tunic, v kateri morate raziskati deželo, polno izgubljenih legend, starodavnih moči in divjih pošasti. Gre za izometrično akcijsko igro o majhni lisici na poti velike pustolovščine. Norco pa je retro pustolovska "pokaži in klikni" igra, ki se odvija v alternativni različici Norca v Louisiani. Ena redkih vrhunskih iger, ki je ekskluzivna na konzoli Xbox Series X (je pa hkrati na voljo na androidih, iPhonih in PC-jih) je Immortality, ki spada v žanr grozljivk, čeprav ponuja še vse kaj več. Prav tako je zgolj na konzolah najnovejše generacije, PC-jih in Switchu jeseni izšla A Plague Tale: Requiem, ki je akcijsko-pustolovska preživetvena grozljivka, ki je nasledila A Plague Tale: Innocence iz leta 2019. Za vse tiste, ki si želijo nekaj drugačnega v smislu zgodbe in igranja, ki ne temelji zgolj na borbi ali streljanju. Tisti, ki vztrajajo pri PS4 so ostali tudi brez futuristične Ghostwire: Tokyo, akcijsko-pustolovske igre, ki spominja na franšizo Yakuza, s pridihom nadnaravnega cyberpunka, a je bila izdana zgolj za PlayStation 5 in PC.

Septembra so prišli na vrsto tudi vsi tisti, ki se nostalgično spominjajo desetletij nazaj in so tako zagotovo zapopadli retro "pokaži in klikni" pustolovščino Return to Monkey Island, seveda pa ni šlo niti brez Call of Duty: Modern Warfare II, prvoosebne strelska igre, ki je nadaljevanje ponovnega zagona franšize iz leta 2019 in je skupaj že devetnajsti del celotne serije Call of Duty. Podobno ni šlo niti brez novega dela iz serije Gran Turismo, saj je Gran Turismo 7 nova simulacija dirkanja iz studia Sony Interactive Entertainment za Playstation 4 in 5, igra pa že osmi del v omenjeni seriji. Ljubitelji prvoosebnih streljačin prav tako niso zamudili zadnjega dela v nagrajeni seriji Sniper Elite 5, ki ponuja neprimerljivo ostrostrelstvo, taktično tretjeosebno bojevanje in izboljšano kamero za ubijanje. Če se spomnijate ene najboljših iger zadnjih desetih let The Last of Us (2013), ki je prejela preko 200 nagrad in bila najprej na voljo na PS3, potem so jo remasterizirali za PS4, zdaj pa je na voljo, s še boljšo grafiko in gladkim premikanjem, obogatenimi okolji, od marca lani tudi za vse lastnike Playstationa 5.

