Videoigre v letu 2023

Hiter ošvrk na ponudbo videoiger v preteklem letu pokaže, da je bilo to predvsem leto nadaljevanj znanih gamerskih franšiz, nekateri pa so se razveselili rimejkov starih iger. Tisti bolj tradicionalistični so morda ostali "na suhem", ker so nekatere nove igre izšle samo na konzolah najnovejših generacij, kar lahko koga spodbudi, da bo razmislil o menjavi ali modernizaciji svoje konzolne oz. računalniške opreme.

Že februarja je izšla igra za vse ljubitelje čarovniškega vajenca Harryja Potterja Hogwarts Legacy, akcijski RPG, igra pa je del franšize Wizarding World, ki se dogaja stoletje pred dogodki, opisanimi v romanih o Harryju Potterju. Cocoon je ugankarska pustolovska igra, kjer igralec nadzoruje hrošča, ki lahko skače med svetovi in rešuje uganke, da razkrije skrivnosti vesolja. Lies of P je "soulslike" akcijska RPG igra, ki delno temelji na italijanskem romanu Carla Collodija Ostržkove dogodivščine iz leta 1883.

V začetku leta so se ljubitelji sage o Harryju Potterju razveselili igre Hogwarts Legacy. FOTO: Profimedia icon-expand

Februarja smo lahko igrali tudi Atomic Heart, prvoosebno strelsko igro, ki je postavljena v različico alternativne zgodovine Sovjetske zveze v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Igra, ki je bila sprva prikazana kot retrofuturistična utopija, sledi hitremu razpadu Sovjetske zveze v distopijo, potem ko se začne upor robotov. Igra je bila predmet polemik morebitnih povezav z Rusijo po invaziji države na Ukrajino, saj se utaplja v podobah ZSSR. Medtem ko ikonografija in arhitektura, ki ustrezata lokaciji, nista nujno sporni, so nekateri izrazili pomisleke, da je mogoče samo naravo igre razlagati kot močno propagando. Poleti je bil čas za Nocturnal, ki vsebuje hitro in drzno akcijo ter zanimiv sistem igranja z ognjem in svetlobo, vzdušje in zabava pa bosta zagotovo poskrbela za nekaj ur kakovostne zabave v tej akcijski platformski igri. Konec poletja je uletela Texas Chain Saw Massacre, zgolj spletna, večigralska, asimetrična grozljivka preživetja, ki temelji na istoimenskem filmu Tobea Hooperja iz leta 1974. V igri so štiri žrtve, ki poskušajo pobegniti družini kanibalov, preden jih ujamejo in ubijejo. Igra tako nekako nadaljuje pred leti izdano Dead By Daylight, v kateri so se kot opcijska "dodatna dolpotegna vsebina" zvrstili številni serijski morilci in negativci iz filmov. Leto nadaljevanj znanih gamerskih franšiz? V primeru Resident Evil 4 gre za t. i. rimejk, predelavo igre iz leta 2005, igralec je v vlogi ameriškega agenta Leona S. Kennedyja, ki mora rešiti Ashley Graham, hčer ameriškega predsednika, pred skrivnostnim kultom Los Illuminados. Nova različica ima posodobljen zaplet, nove vizualne elemente, like, igralsko zasedbo in spremenjeno igranje. Pravi adut Resident Evil 4 je sicer že skoraj dvajset let od nastanka njegovo igranje, ki resnično sije, saj gre za perspektivo prek ramen, značilno za tretjeosebne "streljačine". Resident Evil 4 je prejel pohvale kritikov in bil nominiran za nagrado Golden Joystick za najboljšo igro leta in The Game Award za igro leta. V prvih dveh tednih so prodali štiri milijone enot nove različice, zaradi česar je bila ena najhitreje prodajanih iger v seriji Resident Evil.

Resident Evil 4 je prvič izšel leta 2005 na Nintendovi konzoli GameCube, letos pa smo dobili "rimejk" za moderne konzole. FOTO: Profimedia icon-expand

Assassin's Creed Mirage je akcijsko-pustolovska igra, trinajsti del v seriji Assassin's Creed, ter naslednik igre Assassin's Creed Valhalla iz leta 2020. Medtem ko je njegov zgodovinski časovni okvir pred Valhallinim, njegova sodobna okvirna zgodba nasledi Valhallino. Postavljena v Bagdad v 9. stoletju med islamsko zlato dobo – zlasti med anarhijo v Samari – zgodba sledi Basimu Ibn Ishaku (lik, ki je bil prvič predstavljen v Valhali), uličnemu tatu, ki se pridruži Skritim v boju za mir in svobodo, proti Redu starodavnih, ki si želijo miru z nadzorom. Tudi stari dobri Minecraft je dobil novo igro, in sicer Minecraft Legends, akcijska strategijo, v kateri morate obraniti Overworld pred invazijo pujskov, prašičem podobnih humanoidnih bitij iz dimenzije Nether. Igra prinaša najboljše iz družinsko prijaznega miljeja Minecrafta, poleg tega pa ponudi še nekaj čudovitih vizualnih elementov. Četudi ni ravno zapletena, je popolna za tiste, ki želijo uživati v vzdušju, kljub "otročjemu" videzu pa gre za pravo strateško igro. Diablo IV je zgolj spletna četrta igra v seriji Diablo. Igralci ustvarijo lik iz enega od petih igralnih razredov – barbar, druid, nekromant, prevarant ali čarovnik – in uporabijo svoje veščine za dokončanje nalog skozi boj. Glavne funkcije so se vrnile iz prejšnjih delov franšize, kot je osredotočenost na ponovne, proceduralno ustvarjene ječe in gradnja likov, osredotočena na plen, hkrati pa vsebuje tudi mehaniko, ki je nova v seriji, vključno z odprtim svetom in bojem igralec proti igralcu. Igra je prejela pozitivne ocene kritikov, ki so pohvalili pripoved in vzdušje igre, v prvih petih dneh po predstavitvi pa je ustvarila "peklenskih" 666 milijonov dolarjev prihodkov. Star Wars Jedi: Survivor je nadaljevanje Star Wars Jedi: Fallen Order (2019), ki se odvija pet let po dogodkih prejšnje igre in nadaljuje pustolovščino mladega viteza Jedija, Cala Kestisa, ko se on in njegovi prijatelji še naprej borijo za preživetje pod tiranijo galaktičnega imperija. Street Fighter 6 je nov adut v Capcomovi sagi pretepačin in hkrati sedma igra v franšizi Street Fighter na vseh platformah, arkadno različico z imenom Street Fighter 6 Type Arcade je pozneje v letu izdal Taito, septembra 2022 pa so predstavili tudi predzgodbo v seriji stripov. Final Fantasy XVI je bil izdan za PS5 in PC, akcijski RPG in je šestnajsti glavni del serije Final Fantasy. Igra vsebuje segmentirana odprta okolja in akcijski bojni sistem, ki vključuje napade na bližnjih in magičnih napadih. Baldur's Gate 3 je RPG, tretji del serije Baldur's Gate, ki temelji na namiznem fantazijskem sistemu igranja vlog Dungeons & Dragons. Igra je prejela pohvale kritikov s pohvalami za igranje, pripoved in kakovost produkcije. Prejel je več nagrad za igro leta, vključno z nagradami Golden Joystick Awards in The Game Awards. Sea of Stars je RPG, postavljen v isto vesolje kot The Messenger (2018). V igri igralci prevzamejo nadzor nad dvema junakoma po imenu Valere in Zale, ki uporabljata moč sonca in lune za boj proti alkimistu. Sea of Stars vključuje reševanje ugank in potezno bojevanje, pri čemer igralec lahko nadzoruje do šest likov. Dead Island 2 je akcijski RPG, nadaljevanje video igre Dead Island iz leta 2011 in tretji večji del serije Dead Island. Dead Island 2, postavljen približno 15 let po dogodkih v Dead Island in Dead Island: Riptide, se od svojih predhodnikov razlikuje po tem, da se dogaja v mestu Los Angeles, ki je bilo v karanteni zaradi izbruha zombijev. Igro so napovedali že leta 2014, a je preživela več kot osem let v razvojnem peklu, dokler ni prišlo do ponovne borbe z zombiji v letu, ki se izteka. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name je akcijsko-pustolovska video igra, ki jo je razvil Ryu Ga Gotoku Studio in izdala Sega. Gre za spin-off serije Like a Dragon, ki se dogaja med dogodki Yakuza: Like a Dragon (2020) in se osredotoča na prvotnega protagonista serije, Kazumo Kiryu, ko se podaja na novo pustolovščino v Osaki pod krinko tajnega agenta, medtem ko raziskujejo okrožje Sotenbori v Osaki. Okrožje Isezaki Ijincho v Jokohami, lokacija, ki je vidno predstavljena v Yakuza: Like a Dragon in Lost Judgment, je delno na voljo tudi v prvem poglavju zgodbe. Tretja lokacija, znana kot grad, je središče, kjer lahko igralci sodelujejo v stranskih dejavnostih. Nov lik z imenom Akame deluje kot obveščevalec in zagotavlja Kiryu podmisije. Oktobra je priletel Marvelov Spider-Man 2, akcijsko-pustolovska igra, v kateri se Peter Parker in Miles Morales trudita narediti naslednje korake v svojem zasebnem življenju, medtem ko se spopadata z več novimi grožnjami, vključno z zasebno policijo pod vodstvom Kravena Hunterja, ki spremeni New York v lovišče za supermočne posameznike; in nezemeljski simbiot Venom, ki se naveže na Parkerja in negativno vpliva nanj ter grozi, da bo uničil njegove osebne odnose. Gre za tretjo igro po prvi Marvel's Spider-Man (2018) in nadaljevanju Marvel's Spider-Man: Miles Morales (2020).

Spider-Man 2, ki je tretja igra po vrsti, tokrat ponudi tako Petra Parkerja kot Milesa Moralesa, ki delata v tandemu. FOTO: Profimedia icon-expand

Alan Wake II je bil takoj označen za po videzu eno najboljših iger nove generacije, sicer pa gre za nadaljevanje Alana Wakea, saj zgodba sledi romanopiscu, ki je bil 13 let ujet v vzporedni dimenziji, medtem ko poskuša pobegniti s pisanjem grozljive zgodbe, v katero je vpletena posebna agentka FBI Saga Anderson. Če se bodo razvijalci odločili, bo igra morda kdaj na voljo tudi na Playstationu 4. Destiny 2: Lightfall je velika razširitev za Destiny 2, prvoosebno strelsko videoigro, ki predstavlja sedmo razširitev in šesto leto razširjene vsebine za Destiny 2. Lightfall se vrti okoli izgnanega kabalskega cesarja Calusa, ponavljajočega se lika v Destiny 2, ki je zdaj učenec Priče, medtem ko on, Priča in njihova vojska Kabale senčne legije in mučiteljev napadejo skrivno, tehnološko napredno človeško mesto Neomuna na Neptunu. Armored Core VI: Fires of Rubicon je borbena igra robotov, v tej igri prevzamete vlogo strokovnih pilotov pri nadzoru močnih "mechov", poznanih kot Armored Cores. Ogromna prilagodljivost za spreminjanje teh mehanizmov z uporabo različnih delov omogoča igralcem, da izboljšajo in prilagodijo igralnost svojim zmogljivostim. Vsak lahko oboroži svojega robota z vrsto orožja po želji, kar je izjemen vidik igre, širok arzenal igralcev daje uporabnikom strateško svobodo, ko sodelujejo v boju. One Piece Odyssey je potezna RPG igra, v kateri igralci nadzorujejo opico D. Luffy in slamnate pirate. Vsak igralni lik ima edinstveno sposobnost v skladu s svojimi močmi, ki se uporabljajo za prečkanje, zbiranje predmetov in reševanje ugank iz sveta serije One Piece, ki je poznana tudi in predvsem iz animejev in mang. Tudi Persona 5 Tactica je taktična Segina igra, ki je "spin-off" serije Persona, ki je sama del večje franšize Megami Tensei. Crash Team Rumble je spletna video igra za več igralcev, gre pa za tretjo zabavno igro iz žanra sicer arkadne serije Crash Bandicoot, pri kateri se pomerita dve ekipi igralcev, ki kopičijo sadje Wumpa in hkrati ovirajo prizadevanja nasprotne ekipe. Oh, pa te ekskluzive ... in seveda, Nintendo Switch! Seveda je bilo kar nekaj iger tudi in zgolj samo za lastnike najnovejše generacije konzol, kot sta PS5 ali Xbox Series X, tisti, ki s(m)o z veseljem igrali Alana Wakea na PS4 ali Xboxu 360, smo ostali dolgih nosov, saj je Alan Wake II zgolj na omenjenih platformah in PC-ju, čeprav še vedno ostaja upanje, da se usmilijo tudi lastnikov Playstationa 4. Playstation 5 je tako doživel kar nekaj odličnih rimejkov od The Last of Us, dvojčka Uncharted (A Thief's End in The Lost Legacy), ali nenazadnje celo Cyberpunk 2077, ki s pridom uporablja vse konzolne prednosti. Lastniki PS5 lahko uživajo tudi v filozofski ugankarski igri The Talos Principle 2 ali se spoprimejo s nasprotniki v dvanajstem delu kultne frašize Mortal Kombat, za vse ljubitelje roobotskih streljačin je novembra izšel RoboCop: Rogue City, ki je za najnovejšo odlično igro pridobil celo izvirnega igralca Petra Wellerja. Najnovejše generacije konzol pa so postregle z nadaljevanjema, RPG akcionerjem Remnant 2 ali akcijsko ninja fututistično "razpaljotko" Ghostrunner 2. Kdor si ni mogel kaj, da ne bi preizkusil PSVR2 na Playstationu 5, zagotovo ni ostal razočaran ob neverjetnem videzu in izkušnji igre Horizon Call of the Mountain, ki sicer kot celota težko preseže predhodnika Horizon Zero Dawn in Horizon Forbidden West. Tisti, ki radi steljajo, so se razveselili The Light Brigade ali večigralske spletne streljačine Firewall Ultra, ki je nasledil Firewall Zero Hour. Če ste bolj na strani grozljivk, pa vam niso smele uiti VR različice Resident Evil 4 in Resident Evil Village ter The Dark Pictures: Switchback, ki je nekakšno nadaljevanje Until Dawn: Rush of Blood. Čeprav Switchbacku kljub boljši resoluciji in intenzivnejšemu špricanju krvi nekateri očitajo (pre)kratkost in zato še vedno prisegajo na starejšo igro, ki ostaja odlična streljačina z izkušnjo vlakca smrti za povrhu.

Horizon Call of the Mountain je prava paša za oči za Playstation 5, igra pa se jo v virtualni resničnosti na PSVR2. FOTO: Profimedia icon-expand

Okoli noči čarovnic je prejšnje, dokaj slabe poskuse kultnih Izganjalcev duhov (Ghostbusters), nekoliko popravila najnovejša igra Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, ko se spet lahko spopadete z zelenimi in vsakovrstnimi duhovi, ki smo jih že ali pač ne srečali v kopici filmov iz omenjene franšize, skratka ZOOOL! Če ste ljubitelj filmov oz. predvsem iger, ko je treba pobijati zombije, potem vam zagotovo niso tuje serije, kot so Walking Dead, House of the Dead, od nedavnega pa tudi Arizona Sunshine 2, ki je decembra prišla na PSVR2 in Oculus Quest. Nintendo seveda ne bi bil Nintendo, če ne bi nadaljeval svojih, pred desetletji ustvarjenih igričarskih serijalov, kar seveda lansira na svojo super uspešno prenosno konzolo Switch. Letos so se lastniki le-te lahko razveselili The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, akcijske pustolovščine, ki je nadaljevanje igre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, za vse ljubitelje te kultne franšize in iger t. i. odprtega sveta. Če ste oboževalec iger Zelda, je tudi nova obvezna, nekateri pa jo hvalijo kot najboljšo doslej, Tears of the Kingdom pa dvigne igranje na povsem novo raven, ki presega celo Breath of the Wild. Stari znanec Mario se je vrnil v Super Mario Bros. Wonder, platformsko tradicionalni igri, ki je prva s stranskim pomikanjem od New Super Mario Bros na konzoli Wii U. Igralec nadzoruje Maria, Luigija in njihove prijatelje, ko skušajo ustaviti Bowserja, ki načrtuje prevzem nove dežele, znane kot Kraljestvo cvetov, potem ko je uporabil čarobno čudežno rožo, da se zlije z gradom kraljestva. Nadaljevala se je tudi Segina franšiza Sonic Superstars, ki je tudi na ostalih platformah, ima igranje s stranskim drsenjem, podobno igram Sonic the Hedgehog, ki so bile izdane za Sega Genesis v devetdesetih letih. Kateri ljubitelj Nintenda pa ne pozna serij, kot sta Pikmin in Metroid, v preteklem letu pa so igričarji lahko uživali v Pikmin 4, Metroid Prime Remastered, Fire Emblem Engage in seveda Kirby's Return to Dreamland Deluxe ter ekskluzivni "razpaljotki" Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ter Blasphemous 2, odlični "metroidvania" igri, ki je k sreči na voljo tudi na ostalih platformah. Kiksi leta? Call of Duty: Modern Warfare III je nadaljevanje igre Modern Warfare II iz leta 2022, ki služi kot tretji vnos v ponovno zagnani podseriji Modern Warfare in dvajseti del v celotni seriji Call of Duty. Najnovejša igra se bo potencialno v zgodovino franšize zapisala kot najslabša iz celotne serije po polomu s Call of Duty: Ghosts iz leta 2013. Najnovejša igra, tako samostojne misije kot spletno večigralstvo, se zdi slabo dovršena in površna. Igri zamerijo tudi polno ceno, pomanjkanje vsebine in vsesplošne slabe ocene tako gamerjev kot ocenjevalcev. Med "smdljivci" letos so še Payday 3, Forespoken, Crime Boss Rockay City, Redfall, Walking Dead Destinies, Skull Island Rise of Kong, The Day Before, Wanted: Dead ali denimo Lord of teh Rings: Gollum ter dolgo pričakovani Unholy, v primeru katerega se čakanje ni splačalo. Slabim igram očitajo neizvirnost, repetitivnost, dolgočasnost, slabo igralnost s kopico hroščev in tehnične težave za povrhu.

Dolgo pričakovani Grad Theft Auto VI naj bi končno ugledal luč sveta leta 2025. Pa bo res? FOTO: Profimedia icon-expand