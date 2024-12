Video igre v letu 2024

Astro Bot je prava paša za oči in hkrati polnokrvna arkada za vse tiste, ki se radi ozirajo v preteklost, saj je igra PS5 osvojila številne nagrade in priznanja ter postala priljubljena med igralci zaradi svoje inovativnosti, simpatičnosti in zabavnosti. Platformsko igro je razvila ekipa Asobi, ki se je ločila od Japan Studio, po Astro's Playroom pa gre že za peti del serije Astro Bot.

Končno je med nas prišel Call of Duty: Black Ops 6 , ki je po mnenju večine ena boljših iger Call of Duty zadnjih let, sicer pa že 21. del serije Call of Duty, prvoosebnih strelskih iger, sedmi del v podseriji Black Ops, po igri Cold War. Novost je sistem "omnimove", ki je zabaven in učinkovit, četudi ne za vse situacije. Tretjeosebna streljačina Helldivers 2 je nadaljevanje igre Helldivers, v kateri se elitne vojaške sile borijo za zmago v medgalaktičnem boju, da bi galaksijo rešili naraščajočih groženj vesoljcev. Gre za eno najbolj zabavnih multiigralnih streljačin zadnjih nekaj let, saj ponuja zadovoljivo strelsko akcijo, ki ostaja sveža po zaslugi pametne zasnove.

Call of Duty Black Ops 6 je ena boljših iger iz serije zadnjih let z odlično večigralnostjo.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree je razširitev (DLC) priljubljene igre Elden Ring, ki prinaša nove izzive in zgodbo, ki bo zagotovo očarala oboževalce, ki so tako dobili praktično novo igro, ki velja za enega boljših DLC paketov, ki so ga kdaj koli naredili. Potopite se v temačno intenzivnost raziskovanja in doživljanja pustolovščine, ki je za privržence "souls like" iger, če pa se vam zdijo tovrstne zadeve pretežke, pa boste verjetno povsem brez težav shajali brez nje, za povrh pa še mirneje spali.

Igra Elden Ring je dobila razširitev Shadow of the Erdtree, ki velja za enega boljših DLC-jev do zdaj.

Balatro je inovativna igra s kartami, ki ima tudi elemente "roguelike", saj ponuja svež pristop k žanru. Gre za sestavljanje kompletov na temo pokra, presenetila pa bo vse tiste, ki jih zanimajo poker ali podobne igre s kartami. Ponuja plasti zapletenosti, a pod varljivo preprosto fasado gre za koncept, ki ga je težko zavrniti. Persona 3: Reload je najboljši način, da doživite klasiko vseh časov in eno najtemnejših zgodb v franšizi. Gre za celovito prenovo igre s še boljšim bojevanjem, nadgradnjo vizualnih elementov in vrhunsko zvočno podlago.

Povratek k pretepačinam je uprizoril Tekken 8 , ki je navdušil vse, ki se v igrah radi spoprimejo med seboj in radi posegajo po podobnih igrah, kot so npr. serije Mortal Kombat, Street Fighter, Soul Calibur ali Dead or Alive. Osma igra v seriji je hkrati prva, ki je debitirala na domačih sistemih namesto na arkadnih kabinetih.

Dragon's Dogma 2 je nadaljevanje priljubljene igre, ki ponuja zahtevno, a nagrajujočo igralno izkušnjo razvijalca Capcom, podobno kot izvirnik pa smo spet postavljeni v domišljijski svet, ki je vzporeden s prvo igro. 12 let po izidu prve igre tako drugi del gradi na najboljših delih te fantastične domišljijske zgodbe in zagotavlja čarobnost RPG-ja v odprtem svetu. Četudi ne morda najbolj inovativno nadaljevanje, a ponuja trenutke, tehnološke preskoke z raznolikim igranjem, da ustvarijo vznemirljiv občutek pustolovščine.

Silent Hill 2 remake je posodobljena različica klasike preživetvenih grozljivk iz leta 2001. Predelavo so oboževalci serije sprejeli z odprtimi rokami, saj ohranja srhljivo vzdušje originala, hkrati pa poleg čudovite grafike ponuja kup izboljšav, kar vas bo zagotovo z zanimanjem popeljalo v megleni svet Silent Hilla, če si seveda drznete. Podobno napeta grozljivka je tudi Still Wakes the Deep, ki je postavljena na naftno ploščad, ki ponuja intenzivno izkušnjo preživetja ter številne grozljive trenutke ob raziskovanju zapuščene ploščadi.

Prince of Persia: The Lost Crown predstavlja oživitev klasične serije z elementi "metroidvanie", ki prinaša svežino in nostalgijo, sploh če se spomnite originala na PC-ju iz leta 1989. Do zdaj je bilo že več kot 15 iger, tudi nova ne razočara, za leto 2026 pa so že napovedali predelavo Sands of Time. Po obdobju 3D-pustolovščin je vrnitev Perzijskega princa k svojim 2D-koreninam dobrodošel svež veter za franšizo, ki je mladim generacijam lahko vstop v žanr, ki ga bodo druge igre iskale za navdih v prihodnjih letih.

Like a Dragon: Infinite Wealth je tokrat postavljen na Havaje, ponudi pa obilico kaosa in zabave, prihaja iz studiev Ryu Ga Gotoku in Sega, gre pa za deveti del serije Like a Dragon oz. Yakuza, saj je nadaljevanje igre Yakuza: Like a Dragon in spin-off japonske igre Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, mnogi pa menijo, da gre za eno boljših iger v pričujoči seriji.

Sons of the Forest naredi vse bolje kot njegov predhodnik, saj je ena boljših preživetvenih iger, kjer mora igralec poskrbeti tudi za precej grajenja in nadgrajevanja. Lastniki Nintendove ročne konzole Switch zagotovo niso zgrešili The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ki je prva igra iz serije Legend of Zelda s princeso Zeldo kot glavnim igralnim likom. Vse ljubitelje bojev z barvami pa je najbrž razveselila razširitev (DLC) Side Order za kultni Splatoon 3.

Lastnike Xbox Series X in tiste, ki igrajo na PC-jih, je morda navdušila Senua's Saga: Hellblade II, akcijsko-pustolovska igra, ki je nadaljevanje igre Hellblade: Senua's Sacrifice in je postavljena na Islandijo v 9. stoletju ter črpa navdih iz nordijske mitologije in kulture. Zagotovo drugi del ne bo razočaral vseh tistih, ki jih je prepričal prvi del, gre za nadgradnjo na številnih nivojih ter dober evivalent igram Horizon Zero Dawn ali bolj "mačo" seriji God of War.

Ljubitelji pisatelja, raziskovalca in bojevnika proti temnim silam Alana Wakea so dobili DLC Night Springs za drugi del igre, ki je ponudil odlične stranske misije, sveže odtenke in še več skrivnostnosti, zato se lahko zazdi, da je celo prekratek za vse tiste, ki bi morda želeli še več vsebine in predvsem dolžine.

Star Wars Outlaws ima zgodbo, postavljeno v vesolje Vojne zvezd med dogodki v filmih Imperij vrača udarec (1980) in Jedijeva vrnitev (1983), spremlja Kay Vess, mladega nepridiprava, ki zbere ekipo za obsežen rop, da bi se oddolžil za zločin. Tretjeosebna igra, kot je pri igrah iz serije Vojna zvezd že v navadi, ne bo razočarala privržencev vesoljske sage.

Destiny 2: The Final Shape ni le izpolnil vseh pričakovanj, ampak je nalogo opravil v stilu, saj gre za razburljivo zgodbo, precej novosti in zaključek, ki je nadaljevanje poslal v višave odličnosti. Warhammer 40.000 Space Marine 2 pooseblja nadčloveško spretnost in surovost vesoljskega marinca v neizprosnem boju s Tiranidi. Hades 2 so nekateri imeli za kandidata za igro leta, razvijalec Supergiant Games pa ga je izdal z bogato vsebino ter tako razširil ideje prve igre s še globljim sistemom bojevanja in navdušujočo zgodbo.

The Rise of the Golden Idol je nadaljevanje, ki izpolnjuje visoke standarde, ki jih je postavil njegov predhodnik, saj gradi na temeljih igre The Curse of the Golden Idol iz leta 2022. Tudi tokrat so pred nami zahtevni primeri, ki s svojo domiselnostjo poskrbijo za najboljšo detektivsko igro leta.

Pacific Drive se dogaja na pacifiškem severozahodu, igralec pa lahko z zbiranjem avtomobilskih delov in popravljanjem avta skuša najti izhod in skovati način za pobeg. Vsekakor drugačen pristop in odstopanje od poznanih formul poskrbi za dejstvo, da je Pacific Drive ena bolj posebnih iger v tem letu.