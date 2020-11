Videoklici v času karantene - le kaj lahko gre narobe?

Pandemija koronavirusa je v naša življenja vnesla številne spremembe. Nekatere prilagoditve so bile potrebne tudi na področju izobraževanja ter službenih obveznosti, opravljanje katerih se je preselilo v udobno okolje domačega doma. Platforme, ki omogočajo spletno komuniciranje, so tako postale tudi svojevrstna oaza spletne zabave, ki kar kliče po neverjetnih spodrsljajih in nerodnih situacijah. Čeprav se včasih zdi, da je kak znanec slabše tehnično podkovan, v nedogled išče gumb, ki bi omogočil kamero ali mikrofon, se neljubi pripetljaji v trenutku nepazljivosti zagotovo lahko zgodijo vsakomur.

Sediš za mizo, kabli so na pravih mestih, kamera je prižgana, internetna povezava stabilna, lasje sveže umiti. Oblečeno imaš belo srajco, pod mizo pa dvanajst let staro trenirko in nogavice z luknjami. Pripravljen si na vse. Poguglal si vse možne scenarije. Kako poslati vabilo na jutranji službeni sestanek, kako z enim klikom utišati sodelavce. Kaj je plan B, plan C in kašna je kombinacija obeh.

Kljub temu nam splet vsakodnevno servira smešne prigode, ki so se zgodile med šolanjem na daljavo, med konferenčnimi klici, prijateljskimi 'druženji', resnimi sestanki. Fiaski, ki so šli v svet, od ne kaj preveč diskretnega obiska stranišča, do grimas med sestankom, ki jim je na žalost priča tudi šef. Domače živali in člani družine so večna klasika, vodja v podobi krompirja pa dobrodošlo presenečenje.

''Naj vam ti zabavni primeri ne vzamejo poguma, da bi preko videoklicev komunicirali s kolegi, prijatelji. Največ kreativnosti se zgodi ravno v teh direktnih okoljih, v sproščenem vzdušju lastnega doma,''je o tej temi spregovoril Nicholas Bloom, profesor ekonomije na kalifornijski univerzi Stanford. Tovrstni pogovori ljudi spodbujajo, da postanejo ambicioznejši in motivirani:''Celodnevno preživljanje časa doma, žongliranje med službo in domačimi obveznostmi, vse to je lahko videti zelo klavrno. Večina ljudi v tem ne uživa.'' Zaradi tovrstne izolacije lahko upade produktivnost, kar bo nosilo posledice tudi v mesecih in letih, ki prihajajo. Profesor zato poudarja pomembnost komunikacije, spletnega druženja in mehanizmov za preusmeritev misli v pozitivno smer.

Za nekaj smeha in pozitive zagotovo poskrbijo posnetki, ki jih uporabniki z veseljem delijo na portalu Youtube.

Kaj se zgodi, ko je zvezda spletnega zasedanja britanskega parlamenta maček? Ali še bolje, mačji rep. John Nicolson je samosvojega ljubljenčka nato lepo prosil:''Rocco, prosim spusti rep'' in tako nasmejal vse prisotne.