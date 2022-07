Vijolični kostum Nicholsonovega Jokerja prodali za 123.000 evrov

Po podatkih Heritage Auctions je kostumograf Bob Ringwood pri kostumu sodeloval z Nicholsonom ter dosegel "drzne linije in barve klasičnega animiranega gangsterja" , kar je omogočilo, da je igralec postal smešen in strašljiv hkrati.

To je bil najbolj zaželeni predmet dvodnevne dražbe na temo Hollywooda in zabave, ki je potekala konec tedna. Na njej so med drugim prodali tudi Batmanovo obleko, ki jo je leta 1997 v filmu Batman in Robin nosil George Clooney. Novega lastnika je našla za 57.000 evrov, poroča portal Artdaily.

Na dražbi je prek spletne strani, telefona in osebno sodelovalo več kot 2300 ponudnikov z vsega sveta, ki so se potegovali za številne predmete iz zgodovine kinematografije. Med njimi je bilo več primerkov iz zbirke producenta filmskih uspešnic Joela Silverja. Glavni med njimi je bil kostum z masko Guyja Fawkesa, ki ga je igralec Hugo Weaving nosil leta 2005 v filmu V kot vroče maščevanje. Prodali so ga za 68.000 evrov.