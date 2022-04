Vila, ki jo krasi edina ohranjena Caravaggieva freska, še brez kupca

Jupiter, Neptun in Pluton – Caravaggieva freska iz leta 1597 je edina tovrstna stropna poslikava v Milanu rojenega umetnika.

Prvotno so vrednost vile ocenili na 471 milijonov evrov, od tega dobrih 350 milijonov evrov samo za Caravaggia. Gre za edino stensko poslikavo, ki jo je naslikal baročni mojster chiaroscura. Na njej so upodobljeni rimski bogovi Jupiter, Neptun in Pluton skupaj s simboli zodiaka v središču.