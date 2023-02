Violina, katere vrednost se lahko meri v milijonih

Avstrijski izdelovalec violin v italijanskem mestu izdeluje leseno violino, ki jo bo okrasil s plemenito kovino –osmijem. Najdragocenejši inštrument bo javnosti predstavil 17. marca, potencialnih kupcev pa ne manjka.

V italijanski Cremoni, svetovni prestolnici violin, kjer je nekoč svojo delavnico imel tudi Antonius Stradivari, nastaja najdragocenejša violina na svetu. Edgar Russ, ki se je z avstrijske Štajerske v Cremono preselil leta 1984, namreč izdeluje violino, ki jo bo okrasil z osmijem. Russ in njegova ekipa so leseno violino začeli izdelovati že pred leti, v teh dneh pa dobiva končno podobo. Violino krasi 548 unikatnih kosov osmija, vgrajenih v zlato, ter dodatnih 282 dragih kamnov – rubinov, safirjev in diamantov.

icon-expand Edgar Russ in najdražja violina FOTO: OSMIUMART

Sicer pa to ni prvi posebni izziv za Avstrijca, saj je nekoč za omanskega sultana Quabusa izdelal violino, okrašeno z najdragocenejšimi kamni, njen obstoj pa je po navodilih sultana moral ostati skrivnost vse do njegove smrti. Sultan je umrl leta 2020, njegov inštrument pa je danes razstavljen v operi Muskat. Russu so pri izdelavi inštrumenta izziv predvsem materiali, pravi, in tudi zato je za svoj projekt izbral najredkejšo, najobstojnejšo in ne ponaredljivo plemenito kovino na svetu, osmij. Inštrumentu je po kovini tudi nadel ime: "The OS Violin".

FOTO: OSMIUMART