V Mariboru predstavili najdragocenejšo na novo izdelano violino na svetu

Za kako dragocen instrument gre, je nakazovalo že posebno varovanje. Izbrani obiskovalci Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor so sinoči – morda celo prvič v zgodovini prireditev tam – morali skozi poseben protokol legitimiranja. Violina je v mesto prispela nekaj ur prej, v trezorju, ob spremstvu varnostnikov. Ki so, v uniformah, pa tudi v civilu, pomešani med goste, ves čas z budnim očesom spremljali dogajanje.

Dvorana je bila ob prihodu novinarjev še prazna, gostje so se zbirali v predverju. Na osvetljenem stojalu, zaščiteno z rdečim trakom, je stalo 3,5 milijone evrov vredno godalo. Na prvi pogled majhno, nepoznavalcu skorajda premajhno za veličino in vrednost, ki jo nosi. Ob violini pa dva varnostnika, ki sta z resnim pogledom motrila predstavnike medijev. Ob svoji novi 'stvaritvi' nas sprejme njen avtor. Edgar Russ prihaja iz avstrijske Štajerske, natančneje iz Lipnice, mesteca le dobre pol ure vožnje od Maribora. Russ že od 17. leta živi in dela v Italiji – v Cremoni, kjer je ustvarjal tudi znani izdelovalec godal Antonio Stradivari . Zibelka najprestižnejših instrumentov na svetu pa je postala rojstni kraj tudi nove najdragocenejše violine.

Dogodka v Mariboru se je udeležil tudi izdelovalec violine Edgar Russ, ki živi in sutvarja v italijanski Cremoni, kamor se je iz avstrijske Štajerske preselil leta 1984. V Cremoni je sicer imel svojo delavnico tudi slavni Antonio Stradivari. "Vesel sem, da sem se lahko dogodka v Sloveniji udeležel tudi osebno. Z izdelavo glasbil se ukvarjam že več kot 30 let. Tekom mojega ustvarjanja me je vse bolj navduševalo okraševanje svojih izdelkov. Prvo okrašeno violino sem izdelal že v letu 1987, za tem pa tudi nekaj kopij znane okrašene Stradivarijeve violine."

A udejanjiti zastavljen načrt ni bilo preprosto. "Najprej sem si mislil: pa saj ne bo težko, saj sem že naredil podobno violino za sultana. A se je ta izkazala za precejšen in večji izziv. Vsi ti trikotnički ... mi je vzelo kar nekaj časa." Skupno – od ideje do predstavitve izdelka – je potreboval 32 mesecev.

"To pravzaprav sploh ni bila moja ideja. Zasnovo zanjo sta ustvarila Kurt Assam in Karl Großschädl , sam sem jo 'le' izdelal," pove Russ. Assam ima v Gradcu podjetje, ki se ukvarja z izdelavo umetnin iz osmija in se je domislil, da bi to plemenito kovino vgradil v glasbeni instrument. "V mislih je imel bolj kakšno kitaro. Potem pa mu je moj prijatelj Karl Großschädl, s katerim sva v preteklosti že sodelovala, rekel: 'Hej, morava k Edgarju, ki je leta 2012 že naredil nekaj podobnega za omanskega sultana'. Pojavila sta se pri meni in me prosila, če bi lahko najprej računalniško dizajniral zasnovo. Po tem sem mislil, da bosta s to osnovo pričela iskati nekoga, ki bo instrument izdelal, ampak sta mi po dveh tedni rekla: 'Naredimo to mi. Organizirajmo se, dobimo osmij in začnimo.' Me je kar presenetilo, moral sem se domisliti, kako kovino sploh vdelati v violino, hkrati pa tudi omogočiti njeno osnovno funkcijo: da se bo nanjo lahko igralo," opisuje začetek ustvarjanja in izdelovanja.

Violina je sicer izdelana po standardnem, klasičnem postopku, kot vsaka druga. Spredniji del trupa je iz smrekovega lesa iz severnega dela Italije, hrbtišče, stranice in vrat so iz bosanskega javorja, deščica pod strunami je iz madagaskarske ebenovine, vijačnica, strunik in podbradnik pa iz lesa pušpana. "Na hrbtišču se dvakrat ponovi enak motiv iz osmija, ki ga je pravzaprav zasnovala moja mama, ko sva bila na potovanju po Irski. V teh vzorcih je tudi največji del osmija, njegovo vrednost bi verjetno lahko merili s ceno kakšne lepe hiše ali stanovanja. Ja, samo en kos," se nasmehne mojster. Rob hrbtišča obkroža še 300 majhnih osmijevih trikotnikov, skupaj z dragimi kamni, vse pa povezuje zlato. "Več kot 500 delcev osmija ima obrobo iz 18-karatnega zlata. Osmij je tudi ob straneh, na rebrih, a ker se je izkazalo, da bi bila celotna strukturna violine z vgrajenimi temi delci prešibka, sem jih dodatno ojačal s karbonskimi vlakni."

Violino krasi 298 dragih kamnov, rubinov, safirjev, tsavoritov in briljantov, njeno visoko vrednost pa ji daje 541 kosov najdragocenejše plemenite kovine na svetu osmija, vgrajenih v 18-karatno zlato. Plemenita kovina osmij je po vrednosti kar 20-krat dragocenejša kot zlato. Violino so zato simbolni poimenovali 'The Osmium Violin'.

Maribor kot šele tretje mesto na svetu, kjer so si izbrani gostje lahko ogledali Russovo stvaritev

Glasbilo se je v Sloveniji sicer ustavilo le za kratek čas – v sklopu svetovne predstavitvene turneje. Violina so javnosti prvič predstavili 17. marca letos ob uradni otvoritvi Castle Casinoja v Vaduzu v Lihtenštajnu. Sledil je Dunaj, častno tretje mesto, kjer so jo pokazali javnosti, pa je pripadlo Mariboru. A še to le za 150 izbranih, povabljenih gostov. Godalo bo na svoji premierni predstavitveni poti zdaj obiskalo še svetovne prestolnice kot so Abu Dhabi, Tokio, Sydney, New York in druge.

Svetovna turneja pa je zasnovana tudi kot neke vrste javna dražba, čeprav violina že ima 'prvega lastnika'. Najvišja doslej ponujena vsota zanjo znaša tri in pol milijone evrov, kdo je kupec, pa ostaja skrito. "V kolikor bo kdo zanjo ponudil še več, bo seveda šla v roke drugega," pa pojasnjuje Alen Senekovič, direktor Osmium inštituta Slovenija. Prav inštitut je namreč zaslužen, da se je violina na ogled postavila tudi v Sloveniji.

Kaj sploh je osmij? Plemenita okvina z najvišjo vrednostjo med vsemi kovinami in spojinami

"Da je bil osmij izbran za vdelavo v to najdragocenejšo novo izdelano violino, gre pripisati vedno večji prepoznavnosti te plemenite kovine in izjemnim lastnostim, ki jih nudi. Gre namreč za zadnjo odkrito kovino, po količini celo najredkejši element na svetu in hkrati po vrednosti najdragocenejšo izmed osmih plemenitih kovin. Če ga primerjamo z zlatom, ugotovimo, da ga je kar 1500-krat manj in je s tem še toliko bolj dragocen," opisuje Senekovič. "Osmij ima tudi najvišjo obstojnost, najvišjo volumensko gostoto, največjo odbojnost gama žarkov in je torej izredno odporen proti sevanju. Če povzamemo: je torej najgostejši neradioaktiven element na Zemlji. Kdor reče, da je težav svinec, se moti. Težak je osmij."

"In nenazadnje, popolnoma vsak kos osmija je unikaten in ga ni mogoče ponarediti, je certificiran v Nemčiji in zabeležen v svetovni bazi podatkov. Prav takšna – enkratna in neponovljiva – pa je tudi violina, zaradi katere smo danes tukaj," poudarja Senekovič. Delce osmija, vgrajene v violino, je sicer prispeval krovni Osmium inštitut v Nemčiji.