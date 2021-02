Viralen posnetek Zoom sestanka angleške krajevne skupnosti

Nadaljevala je z besedami, da sta sestanek sklicala dva svetnika in da je zdaj čas za izvolitev predsedujočega. Prekinil jo je podpredsednik, ki je dejal, da je bil sestanek sklican ilegalno in da ne morejo izvoliti predsedujočega, saj je on kot podpredsednik prisoten. " Prevzemam," je dejal Weaverjevi. Potem je na njo zakričal, naj prebere pravila in jih tudi razume.

Vse se je začelo, ko je predsedujoči Brian Tolver 10. decembra pod vprašaj postavil legitimnost sestanka komisije za okolje. S klica ob sedmih zvečer so ga vrgli in sklicali naslednji sestanek čez pol ure, Tolver pa tudi takrat ni želel potrditi legitimnosti sestanka.

Tolver si je potem ime na Zoomu spremenil v "tajnik", svetnik John Smith pa je dejal, da ni tajnik krajevne skupnosti, pa če se za to označi ali ne. Weaverjeva je na to odgovorila, da mu to nihče ne more preprečiti in da naj njo od zdaj naprej naslavljajo z imenom Britney Spears.

Uporabniki na družbenih omrežjih so v odzivu na posnetek med drugim zapisali, da gre za odlično britansko komedijo in da zaradi tega sestanka nenadoma pogrešajo sestanke v živo.