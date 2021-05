Viralen videoposnetek 'Charlie Bit My Finger' prodali za pol milijona evrov

Videoposnetek z naslovom "Charlie Bit My Finger" je dobil novega lastnika. Senzacija, ki je leta 2007 postala ena izmed prvih viralnih internetnih vsebin, je sedaj v lasti kupca, ki je zanjo odštel nekaj več kot pol milijona evrov in si s tem zakupil pravice do originalnega videoposnetka. Posnetek bo po končanem nakupu odstranjen z družbene platforme YouTube.

Minilo je že 14 let, odkar je oče Howard na spletu objavil videoposnetek, na katerem je njegov mlajši sin Charlie ugriznil prst starejšega brata Harryja. "Avč, Charlie me je ugriznil v prst," je hitro postala popularna izjava, posnetek je nabral več kot 880 milijonov ogledov in s tem postal eden od klasik YouTuba. Družina, ki je čez noč postala spletna senzacija, se je sedaj odločila, da bo posnetek prodala kot NTF oziroma "nezamenljiv žeton", kar pomeni, da je dotična spletna vsebina postala kos umetnosti. Na dražbi sta se za najvišjo ponudbo več časa borila dva anonimna računa, na koncu pa je zmagal uporabnik "3fmusic", ki je za videoposnetek ponudil kar 578.628,76 evra. To pa ni bilo prvič, da se je viralno vsebino prodalo za vrtoglavo vsoto denarja. "Disaster Girl Meme" oziroma fotografija deklice, ki se ob goreči hiši delno zlobno nasmiha, je bila prodana za nekaj več kot 394 tisoč evrov, medtem ko so videoposnetek "Nyan Cat" prodali za 473 tisoč evrov. Čeprav je z nakupom NTF-ja lastnik prejel potrdilo o pristnosti izdelka (podobno kot zbirateljsko potrdilo), to ne pomeni, da je kupec postal tudi lastnik avtorskih pravic, zato preseneča dejstvo, da se je družina odločila, da bo posnetek po končanem nakupu odstranila z YouTuba. Novi lastnik videoposnetka bo z nakupom prejel priložnost, da bo z bratoma, ki sta danes stara 15 in 17 let, posnel nove vsebine: "Čas je, da fanta sprejmeta novo generacijo slave na spletu," so zapisali na strani, kjer je potekala dražba.