Viralni hit: deček z barvno slepoto prvič videl barve

"Moj mali brat ima močno barvno slepoto, prav tako tudi njegov ravnatelj v šoli. Ko so se v razredu učili o barvni slepoti, je ravnatelj v razred prinesel posebna očala, ki so mu omogočila, da je prvič videl barve, za brata je bilo to zelo čustveno," je na Twitterju zapisal ameriški študent Ben Jones , zraven pa objavil zelo čustven videoposnetek brata, ko prvič v življenju uzre barve.

Na posnetku je Jonathan nataknil očala in se ozrl naokoli, kar je pri dečku sprožilo zelo čustveno reakcijo. Njegov ravnatelj Scott Hanson ga je potolažil in ga spodbudil, da se razgleda po učilnici. "To je odličen primer, kakšen vpliv imajo lahko učitelji na otroke. Učitelje moramo plačati bolje; več kot zaslužijo," je kasneje še dodal Ben.

Ko je posnetek zaokrožil po spletu, se je družina odločila, da bodo na spletni strani GoFundMe, platformi za množično financiranje, odprli račun in zbirali donacije za nakup posebnih očal. "Po objavi videoposnetka Jonathana, ki je prvič videl barve, nas je presenetilo, koliko prijaznih, radodarnih ljudi mu je želelo pomagati, da bi dobil lastna očala. Donirana sredstva bomo uporabili za nakup očal, vsa dodatna sredstva pa bomo namenili fundaciji, ki kupuje očala za tiste, ki si jih ne morejo privoščiti," so še zapisali. V 24 urah so tako zbrali že več kot 11 tisoč evrov.