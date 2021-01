Vizija futurističnega ultrahitrega potovanja po ceveh korak bliže realnosti

Revolucijo v javnem prometu s tako imenovanim sistemom Hyperloop načrtuje ameriški kontroverzni izumitelj Elon Musk, ustanovitelj podjetij Tesla in SpaceX. Posebna kapsula omogoča prevoz potnikov in tovora kar po ceveh, predvidena povprečna hitrost pa je nič manj kot tisoč kilometrov na uro. Poleg ključnega vprašanja o zagotavljanju varnosti se išče še odgovor na to, kdo bo vse to kupil in plačal.

