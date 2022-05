Vlomilci v nekaj minutah ukradli za skoraj 120.000 evrov viskija.

Kamere iz destilarne so posnele vlomilce v belih maskah, ki so ob 2.45 zjutraj vstopili skozi stranska vrata in približno štiri minute pozneje odšli z dragocenim viskijem. V kratke časovnem intervalu jim je uspelo odnesti za skoraj 120.000 evrov pijače.

Callum Fraser, vodja proizvodnje v destilarni v Ballindallochu, je na Instagramu zapisal, da so vlomilci "odnesli našo družinsko paleto steklenic viskija od leta 1954 do 1975." Dodal je, da je glede na hitro akcijo vlomilcev očitno, da so si pred vlomom prostor že ogledali in vedeli, v kateri omarici se nahajajo najvrednejše steklenice. Fraser je poudaril, da so delavci v družinski destilarni znani kot prijazni in dostopni, vendar "se zaradi tega vsi počutimo nekoliko neprijetno in jezno."