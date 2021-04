Voznik poklical gasilce, ker se je v njegov avtomobil naselil čebelji roj

Zgodilo se je v nedeljo, 28. marca, na parkirišču pred trgovino Albertson. Voznik se je po nakupovanju vrnil k avtomobilu, vanj naložil vrečke in se odpeljal. Šele tedaj je na zadnjem sedežu zagledal nenavaden prizor – njegov avtomobil je zajel roj čebel. Ustavil se je in na pomoč poklical gasilce.

Zahvaljujoč svojemu znanju in izkušnjam je čebele uspel odstraniti iz avtomobila in jih preseliti na primernejše mesto – na njegovo posest. " Naredil bom vse, samo da ljudje ne bodo pobijali čebel ," je povedal za New York Times.

Ti so pred čebelami najprej zavarovali okolico in kupce, nato pa so na prost dan v službo poklicali enega od svojih mož, ki je v prostem času tudi čebelar. Jesse Johnson je na kraj dogodka prišel z vso potrebno opremo – panjem, oljem limonine trave, rokavicami in primerno obleko. Ocenil je, da je bilo v avtomobilu okoli 15.000 čebel.

Gasilci, ki so na svojem Facebook profilu objavili fotografije, so zapisali, da so bili na prizorišču ves čas, skoraj dve uri, dokler čebele niso bile varno odstranjene. Pičile so varnostnika pri trgovini in morda še kakšnega kupca, a ti o večjih težavah niso poročali.

Opozorili so tudi, da oni sicer niso tisti, ki odstranjujejo čebelje roje, vendar so zaradi nevarnosti, ki jo je sredi popoldneva na razmeroma obljudenem kraju predstavljal ta velik roj čebel, ocenili, da bo najbolje, če ga čim prej varno odstranijo in čebele preselijo drugam.