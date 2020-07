Vožnja, ki je ne bodo pozabili: avtomobil padel s trajekta

Skupina deklet se je s trajektom odpravila na otok Fraser ob obali Avstralije. Avtomobil so parkirale zadnje v vrsti, nato pa se brezskrbno odpravile na zgornjo ploščad plovila, da bi uživale v razgledu. Ki pa niti najmanj ni bil takšen, kot so ga pričakovale. Njihovo vozilo je namreč zdrsnilo s trajekta, naravnost v morje in končalo 60 metrov pod morsko gladino.

Iz Avstralije prihaja zgodba o trenutku nepazljivosti, ki je skupino prijateljic drago stal. Chlöe Swiftse je pred dnevi s skupino prijateljic s trajektom odpravila na otok Fraser na vzhodni obali Avstralije. Vozilo so parkirale kot zadnje v vrsti in se odpravile palubo višje, trajekt pa je odplul. Nekaj časa so uživale v razgledu, ko so opazile, da eden od avtomobilov drsi nazaj. Na posnetku nesrečnega dogodka, ki ga je Swiftova delila na družbenem omrežju Facebook, je sicer slišati, kako se dekleta najprej sprašujejo, ali je to morda njihov avtomobil. Ni sicer povsem jasno, zakaj je trajekt plul s spuščeno zadnjo loputo in zakaj ni posadka potegnila varnostne verige. Poleg tega naj bi dekle, ki je avtomobil vozilo, menjalnik pustilo v nevtralnem položaju in brez zategnjene ročne zavore. In sledilo je skorajda neizbežno ... Vozilo je preprosto zdrsnilo s plovila, potniki pa so lahko le srepo spremljali njegov padec v vodo, pišejo tuji mediji. Swiftova sicer trdi, da je bila ročna zavora zategnjena. Kakorkoli, vozilo je končalo 60 metrov pod morsko gladino.