Vplivnež MrBeast z videom zaslužil 242 tisoč evrov, denar ponudil sledilcem

Video si je v treh dneh ogledalo 124 milijonov uporabnikov družbenega omrežja, s tem pa je ustvaril 242.379 evrov prihodka. "Ampak gre za nekakšno fasado," je MrBeast povedal svojim 26,6 milijona sledilcem na X. "Oglaševalci so opazili pozornost, ki jo je pritegnil, in mislim, da zato kupili oglase na mojem videoposnetku, zato je moj prihodek na ogled verjetno višji tega, kar ste izkusili sami," je razmišljal. Zvezdnik je nato obljubil, da bo namenil prihodke od oglasov sledilcem, kar pomeni, da bo 10 naključnih sledilcev prejelo nekaj več kot 23 tisoč evrov.

Musk je poskušal privabiti uporabnike X, da se prijavijo na vrhunsko naročniško storitev, tako da jim je obljubil delež prihodkov od oglasov. Konec decembra pa je MrBeast namignil, da svojih videoposnetkov ne želi deliti na družbenem omrežju. Takrat je zapisal: "Izdelava mojih videoposnetkov stane milijone in tudi če bi imeli na X milijardo ogledov, ne bi financiral niti delčka."

Medtem ko lahko videoposnetki na platformi YouTube ustvarjajo dobre oglede več tednov zaporedoma, vsebina na X izgubi zagon, saj njeni algoritmi dajejo prednost novejši vsebini. Nekateri uporabniki X so trdili, da se je video MrBeasta večkrat pojavil v njihovem viru kot neoznačen oglas – kljub dejstvu, da ne sledijo vplivnežu.

Odkar je Musk uvedel možnost, da javnost vidi, kolikokrat so si objave ogledali, so se nekateri uporabniki spraševali, kako uporabne so meritve in ali so zavajajoče. Za razliko od meritev ogledov na YouTubu, ki kažejo, kolikokrat so si uporabniki dejansko ogledali del videoposnetka, meritve X kažejo, kolikokrat je bila objava skupaj ogledana, tudi če se uporabnik z njo sploh ni ukvarjal ali kliknil nanjo.