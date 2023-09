Vplivnež sodniku nogometne tekme pokazal karto 'spremeni smer'

Nogometni sodnik Mark Clattenburg se je zagotovo zapisal v zgodovino nogometa, saj je zaradi poteze vplivneža Maxa Fosha razveljavil rumeni karton, kar se je zgodilo prvič. Nekdanji priznani sodnik Premier lige takšne poteze najverjetneje ne bi naredil, če ne bi to bila dobrodelna tekma, sredstva pa so razdelili med dobrodelne organizacije.

Kljub temu, da je bila v ospredju dobrodelnost, to ni pomenilo, da 48-letni sodnik, ki je tekmo sodil še drugič, ni prinesel svojih kartonov. V 78. minuti tekme se je namreč zgodil prekršek, ki ga je storil vplivnež Max Fosh nad Simonom Minterjem, Clattenburg pa ga je kaznoval z rumenim kartonom.

Takrat pa se je zgodil nepričakovan preobrat, saj je Fosh iz žepa potegnil lastno karto, ki je del seta igralnih kart Enka in po pravilih pomeni 'obrni smer'. Posnetek vplivneževe poteze je takoj zaokrožil po družbenih omrežjih, nasmejal pa je marsikaterega profesionalnega igralca nogometa.

Priznani sodnik se je odločil, da bo upošteval karto, ki mu jo je pokazal 28-letnik in umaknil rumeni karton, 60 000 gledalcev, ki je tekmo spremljalo v živo na stadionu, in 2,5 milijona ljudi, ki jo je spremljalo preko kanala YouTube, pa je bilo navdušenih. Rezultat tega je bil tudi končni izkupiček, ki so ga zbrali, saj je v dobrodelne namene šlo 2,8 milijona evrov.