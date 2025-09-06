Svetli način
Onlyfans 'zvezdnica' ponuja 100.000 dolarjev tistemu, ki ji najde moža

San Francisco, 06. 09. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 35 minutami

Vplivnica Aella se je odločila, da bo moža skušala poiskati s posebno ponudbo. Tistemu, ki ji bo našel njenega bodočega soproga, bo namreč podarila 100.000 dolarjev. A ima dolg seznam zahtev.

Aella, zvezdnica s platforme OnlyFans, je na Substacku zapisala, da bo tistemu, ki se poroči z njo, plačala 100.000 dolarjev (okoli 85.000 evrov). Ob tem pa je dodala, da bo tistemu, ki se bo dogovoril o sklenitvi sporazuma o oploditvi, plačala 300.000 dolarjev (okoli 255.000 evrov). "Če mi priporočite moškega, s katerim se na koncu poročim, vam plačam 100.000 dolarjev," je še dopisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je priznala, da obstaja zelo malo ljudi, s katerimi bi se želela poročiti. "Želela bi si moškega, ki je popolnoma predan poligamiji (zvezi z več partnerji oz. partnericami, op. a.), ima prostor za primarnega partnerja in nenavadne spolne navade, je v podobnem finančnem položaju kot jaz, da ga ne rabim podpirati, si želi otrok in sprejema samega sebe," je zapisala.

Kot pravi, je 100.000 dolarjev zanjo veliko denarja. "Če pa si predstavljam, da bom srečno poročena, in me vprašate: 'Bi plačala 100.000 dolarjev, da bi spoznala svojega moža?', pa bi brez oklevanja rekla, da," je še pojasnila.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
schrodingerScat
06. 09. 2025 13.59
100.000 da se najdem, 300.000 da jo oplodim, 400.000 izpolni pogoj o podobnem financnem stanju, povprecno dolzino poroke na zahodu bom pa ze prezivel.
ODGOVORI
0 0
PegySue
06. 09. 2025 13.58
+1
Predno se lotijo dela,naj se njeni sledilci pozanimajo,kaj bo počela ona,ko ji bodo oni iskali moža? Kot drugo me zanima,zakaj sploh želi moža,za katerega,ne bo imela časa,ob otrocih in ljubimcih,ki bodo izpolnjevali njene nenavadne spolne želje? Ali nebi nagrade raje dodelila nekomu,ki jo sploh hoče,saj je že v štartu razvidno,da tale bodoča žena ne bo prida soproga...?
ODGOVORI
1 0
Dr.Rugelj
06. 09. 2025 13.55
+4
Za sto jurjev si naj raje najde kakega dobrega psihiatra - če že ni prepozno !
ODGOVORI
4 0
anabanana
06. 09. 2025 13.55
🐂
ODGOVORI
0 0
Brus123
06. 09. 2025 13.54
Prva zahteva ku jo bo ženin moral izpolnit bo, da ima 200.000 dolarjev na računu😄😄😄
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
06. 09. 2025 13.46
-1
Poligamijo itak podpirajovsi moški, vendar, žal, v smislu, da jih oni lahko imajo več, ona pa ne.
ODGOVORI
2 3
jablan
06. 09. 2025 13.59
+1
men ni problem swingat
ODGOVORI
1 0
Quatroporte
06. 09. 2025 13.44
+4
Pa ravno danes, ko je poroka leta, takle clanek hehe
ODGOVORI
4 0
