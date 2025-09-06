Onlyfans 'zvezdnica' ponuja 100.000 dolarjev tistemu, ki ji najde moža

Aella , zvezdnica s platforme OnlyFans , je na Substacku zapisala, da bo tistemu, ki se poroči z njo, plačala 100.000 dolarjev (okoli 85.000 evrov). Ob tem pa je dodala, da bo tistemu, ki se bo dogovoril o sklenitvi sporazuma o oploditvi, plačala 300.000 dolarjev (okoli 255.000 evrov). "Če mi priporočite moškega, s katerim se na koncu poročim, vam plačam 100.000 dolarjev," je še dopisala.

Ob tem je priznala, da obstaja zelo malo ljudi, s katerimi bi se želela poročiti. "Želela bi si moškega, ki je popolnoma predan poligamiji (zvezi z več partnerji oz. partnericami, op. a.), ima prostor za primarnega partnerja in nenavadne spolne navade, je v podobnem finančnem položaju kot jaz, da ga ne rabim podpirati, si želi otrok in sprejema samega sebe," je zapisala.

Kot pravi, je 100.000 dolarjev zanjo veliko denarja. "Če pa si predstavljam, da bom srečno poročena, in me vprašate: 'Bi plačala 100.000 dolarjev, da bi spoznala svojega moža?', pa bi brez oklevanja rekla, da," je še pojasnila.