Kako se odrasli znajdejo v priljubljeni otroški igri? To so preverjali na prvem svetovnem prvenstvu v udarjanju po loncu, ki so ga pripravili v nemški deželi Hessen. Tekmovalci so morali z zavezanimi očmi v poligonu čim hitreje poiskati skrito posodo in po njej zaropotati s kuhalnico. Kakšna pa je bila nagrada za svetovna prvaka?