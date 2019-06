Vročinski val v Nemčiji moškega kar golega pognal na moped

Med državami, ki jih je zajel vročinski val, je tudi Nemčija. Napovedujejo, da se bo živo srebro povzpelo tudi nad 40 stopinj Celzija. Številni iščejo osvežitev v bazenih in klimatiziranih prostorih, nek moški na severu Nemčije pa se je znašel drugače in se skušal ohladiti tako, da se je gol peljal z mopedom.

Medtem ko je nas zajel že drugi vročinski val letos, se z visokimi temperaturami soočajo tudi drugod po Evropi, tudi v Nemčiji. Številni iščejo ohladitev v bazenih in klimatiziranih prostorih, moški na severu Nemčije pa se je poskušal znajti drugače in se je gol popeljal z mopedom. Policija v nemški zvezni deželi Brandenburg je golemu mopedistu, ki je na sebi imel le čelado in natikače, izdala opozorilo. Kasneje pa so na svojem Twitterju objavili fotografijo ljubitelja naturizma in sledilce vprašali, kako bi naslovili fotografijo. "Ker mi smo brez besed," so dodali.

Tvitu so dodali tudi "navdihujoč citat" gospoda, ki jim je, ko so ga ustavili, dejal: "Preprosto toplo je, kajne?" Sledilci policijskega računa na Twitterju so se predvsem spraševali, ali je moški kršil kakšno pravilo ali zakon. Policija je pojasnila, da ni nezakonito biti gol v javnosti, dokler se nekdo ne pritoži. Na jugu države v Münchnu pa so nedavno razburila dekleta, ki so se sončila brez zgornjega dela kopalk. Ob reki Isar se jim je približala skupina oblečenih varnostnikov in jih prosila, naj si prekrijejo prsi. A več drugih žensk, ki so bile v bližini, si je v protest pozivu moških in kot znak solidarnosti odstranila zgornji del kopalk.

Čeprav se živo srebro glede na podatke še ni povzpelo preko 40 stopinj, so v Nemčiji zabeležili vročinski rekord za mesec junij. V kraju Coschen v zvezni deželi Brandenburg so namreč namerili 38,6 stopinje Celzija. To je za 0,1 stopinje več kot dosedanji rekord iz leta 1947, ko so v kraju Bühlertal v zvezni deželi Baden-Württemberg namerili 38,5 stopinje Celzija.