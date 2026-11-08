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Vsakoletno slovensko druženje ljubiteljev tetovaž

Ljubljana, 08. 11. 2026 20.48 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Slovenia Tatoo Convention

V prestolnici se zaključuje mednarodna konvencija tetovaž. Več kot 70 umetnikov iz Slovenije in tujine je od blizu prikazalo svoj talent. Tetoviranje je danes družbeno že povsem sprejemljivo – z delfinčkom se je že pohvalil nekdanji predsednik Borut Pahor, tudi Luka Dončić jih ima kar nekaj.

Mednarodna tattoo konvencija je prireditev, na kateri tetoverji iz različnih držav predstavijo svoje delo. Obiskovalci se lahko tetovirajo, lahko pa se z artisti tudi dogovorijo za kasnejše termine. Na že petnajstem slovenskem druženju ljubiteljev tatujev je bilo več kot 70 tako domačih kot tujih tetoverjev. Tetoverji so se primerjali v enajstih različnih kategorijah. Ob koncu vsakega dneva so razglasili najboljši tatu, na koncu konvencije pa tudi Best of Show.

Slovenija premore kar nekaj svetovno uveljavljenih tetoverjev in dobitnikov najprestižnejših svetovnih nagrad z največjih tattoo konvencij. Tetoviranje se izvaja po vsem svetu vsaj od neolitika, kar dokazujejo mumificirane ohranjene kože, starodavne umetnosti in arheološki zapisi. Najstarejši ohranjen tatu so našli na mumificiranem telesu Ötzija, ki je živel med letoma 3350 in 3100 pr. n. št. Ötzi je imel 61 tatujev.

Vsakoletno slovensko druženje ljubiteljev tetovaž
Vsakoletno slovensko druženje ljubiteljev tetovaž
FOTO: Organizator

Odvisno od civilizacije in časovnega obdobja so tetovaže služile različnim namenom, vključno z dekoracijo, plemensko oz. klanovsko pripadnostjo, simboli življenjskih prehodov in v medicinske namene ter namene plodnosti. Ponekod so bili tatuji del verske prakse, kot npr. ribe in križi pri zgodnjih krščanih. Včasih pa so se, kot pri Rimljanih, uporabljali za označevanje sužnjev in ujetnikov.

V Evropi je tetoviranje kasneje zamrlo, ne pa tudi drugod. Večinoma je bilo omejeno na mornarje in vojake. Izum električnega strojčka leta 1891 v ZDA je omogočil, da so tatuji postali socialno sprejemljivejši. Prva svetovna vojna in prva leta druge sta pripomogli k popularizaciji tetoviranja, saj so si mnogi vojaki tetovirali domoljubne motive. Nacizem pa je z označevanjem ujetnikov v koncentracijskih taboriščih povzročil povezovanje tetoviranja z nacizmom in privedel do odpora proti njemu. Odpor je bil tako močen, da običajnega trenda porasta priljubljenosti tetovaž v času vojn ni bilo opaziti v vietnamski vojni.

Vsakoletno slovensko druženje ljubiteljev tetovaž
Vsakoletno slovensko druženje ljubiteljev tetovaž
FOTO: Organizator

Obveljala je percepcija, da so tatuji za kriminalce in izrojence. Tatuji so bili v glavnem omejeni na subkulture. Šele ko so se pričele tetovirati slavne osebe iz pop kulture (Janis Joplin, Peter Fonda, Cher), je tetoviranje izgubilo slab sloves. Pravi 'bum' pa je doživelo na prelomu tisočletja.

Danes tetoviranje ni zgolj družbeno dopustno, je prisotno skorajda povsod. Nekdanji predsednik Borut Pahor je ponosno razkazoval svojega delfinčka, vidimo jih pri poslankah in poslancih ter seveda pri športnikih (Luka Dončić) in glasbenikih.

V tetoverski obrti je varnost ključna. V EU je prepovedana uporaba več kot 4000 nevarnih kemikalij, ki lahko med drugim povzročijo draženje kože, raka in celo genske mutacije. Preden se odločamo o tatuju, je modro pretehtati vse vidike. Pred tetoviranjem je pomembno pridobiti informacije o izbranem studiu in tetovatorju, preučiti njihovo preteklo delo, se pogovoriti s tetovatorjem o svojih željah, prisluhniti strokovnim nasvetom in upoštevati priporočila glede nege in okrevanja po tetoviranju. Izogibati se je treba garažnim tetoverjem. Tatu bo z nami vse življenje.

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