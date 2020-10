Obvezno testiranje na covid-19 za vse obiskovalce novoletnega koncerta

Pred vstopom v koncertno dvorano nameravajo s hitrimi antigenskimi testi na koronavirus testirati vse obiskovalce in na ta način preprečiti morebitno širjenje virusa. Tudi če se bo epidemiološka situacija do konca leta spremenila in bodo obiski koncertov prepovedani, želijo Dunajski filharmoniki koncert izpeljati v vsakem primeru. Številni tuji gostje so sicer vstopnice zaradi prepovedi potovanj v Avstrijo že vrnili, vendar kot piše v sporočilu za javnost Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani, kljub temu ni bojazni, da koncertne dvorane ne bi napolnili domači obiskovalci.