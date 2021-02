Slovenci imamo neko posebno vez s krofi. Ko se bliža pust, je, kot bi nas spustili z verige. Pojemo jih na milijone in letos ne bo nič drugače. Vsako leto pa imamo na voljo vse več in več različic. Pred nekaj leti je na primer nekdo prišel na idejo, da bi bilo super združiti francoski croissant in ameriški 'doughnut', rogljiček in krof po domače. Tako je nastal cronut.

icon-expand