S celodnevnim izobraževalnim in kulinaričnim dogajanjem se je končala letošnja akcija za izbor najboljše slovenske restavracije. Podelili so nagrade, priznani kuharji so se družili, dogodek pa je imel tudi dobrodelno noto.

Kulinarika počasi, a vztrajno postaja slovenski paradni konj. To dokazujejo tudi številna mednarodna priznanja Sloveniji in slovenskim priznanim kuharskim mojstrom.Za nami je tako še en izbor najboljših slovenskih restavracij, The Slovenia Restaurant Awards 2019.

FOTO: Miro Majcen

"Danes je poseben dan za čutila ... Čutim Slovenijo, čutim, da je potrebno tako malo, da smo srečni in zadovoljni. Praznujemo skupne uspehe, vsi gostinci, ki ste tukaj, ste naš ponos, up in gastronomska moč države, vseh nas," je zbrane na podelitvi nagrad nagovoril Niko Slavnič. Dogodek ni bil samo v znamenju nagrad in priznanj, ampak je imel tudi dobrodelno noto, kajti zbrani denar je šel v sklad Young Chef Foundation za izobraževanje mladih kuharskih mojstrov v tujini.

V izbor najboljših slovenskih restavracij je bila letos vključena že 201 restavracija, kar je 41 več kot lani. Svoje glasove so tako podali strokovnjaki kot tudi splošna javnost. Laskavi naziv zmagovalec regije so za leto 2019 pridobile restavracije: Hiša Franko, Gostilna pri Lojzetu/Dvorec Zemono, Hiša Denk in Restavracija JB. Najboljša gostilna je postala Gostilna pri Lojzetu/Dvorec Zemono, najboljša hotelska restavracija pa Grad Otočec. Glasovali so tudi za najboljšega novinca, laskavi naslov je odšel v roke Domačije Belica. Najboljši družbeni profil restavracij ima Družina Bazilika, najboljša družbena (kulinarična) vplivneža sta Jernej Zver in Maja Galuf, ki ustvarjata kulinarični blog JernejKitchen. "Nagrade so pomembne, da se stanovski kolegi malce postavimo v linijo," nam je zaupal Luka Jezeršek, priznani kuhar in sodnik v MasterChef Slovenija. Bine Volčič, prav tako sodnik v MasterChef Slovenija, pa je dodal, da tukaj niso pomembne samo nagrade, ampak druženje med kuharji. Kajti le težko najdejo dovolj prostega časa ali skupnih projektov, kjer lahko poklepetajo tako o dogajanju v kulinaričnem svetu kot tudi o vsakdanjem življenju. Oba priznana kuharja pa sta nam razložila tudi, kako naj se nadobudni kuharji spopadejo z delom in tem, kako uspeti. Več v posnetku.