Weekend media festival v Rovinju: prihodnost televizije in avtentičnost na Tik Toku

Letošnji jubilejni vikend v Rovinju je potekal pod sloganom #SELF. Sporočilo, ki pravi, da naj bomo zvesti samim sebi in naj negujemo svoj jaz. Več kot pet tisoč obiskovalcev je uživalo v panelih, predavanjih, koncertih, razstavah in delavnicah.

Kreativno okolje v Rovinju na letošnjem Weekend media festivalu je bila priložnost zbrati nekaj najboljših predavateljev z vsega sveta in gostiti 100 govorcev v skoraj 40 panelih, predavanjih in razpravah. Letos je potekala razprava o človekovih pravicah in lažnih novicah, poučna predavanja o ženskah v medijih, o smrti dejstev v novinarstvu, o napovedani recesiji, spletu 3.0, agencijah 2.0, ali se je inovativnosti mogoče naučiti, vse skupaj pa so zaokrožili televizijski maratonci - prepoznavni televizijski obrazi regije in panel s pomenljivimi imeni 'Pušiona', na katerem so panelisti razkrili svoje največje poslovne spodrsljaje.

TV maratonci: Televizija bo preživela, a na kakšen način? Na enem od panelov, kjer so o prihodnosti televizije govorili 'maratonci' hrvaške in televizije (Aleksandar Stanković, Zoran Šprajc, Božo Sušec in Olivera Kovačić), so razpravljali predvsem o tem, kako bo preživel informativni program. Televizija bo preživela – a v sodelovanju s sodobnimi tehnologijami, se strinjajo 'maratonci. "Informativna oddaja na televiziji je umirajoč posel, ne bo pa nikoli umrl, umrl bo, ko bo umrlo občinstvo. Danes obstajajo tudi druge platforme, na katere je mogoče objaviti te novice. Ljudje nas prepoznajo v tistem drugem formatu, otroci začnejo gledati naše oddaje. Osebno poskušam prek družbenih omrežij ustvariti neko novo televizijsko občinstvo. Zavedati se moramo, da bo branje poročil ob 19. uri zamrlo," je povedal Šprajc, o čeme je na drugem panelu 'Kaj je na televiziji? Super vsebina za nizko ceno' spregovoril tudi Branko Čakarmiš: "Današnji gledalec ob 19. uri k ogledu informativne oddaje pristopa kot že informirani gledalec. Čez dan se je informiral na internetu. Pomembno je, da mi kot televizija razmišljamo, kako te informacije zapakirati, da bo naša informativna oddaja zanj še vedno atraktivna in relevantna."

O prihodnosti televizije pa je Olivera Kovačić, srbska novinarka in voditeljica, ki je delala kar na štirih različnih srbskih televizijah, povedala: "Ne glede na usmeritve in pritiske mislim, da bodo dnevniki vedno gledani. Dokler bodo ljudje, bodo novice. Dokler bo sveta, bodo zanimive stvari."

Tik Tok zahteva avtentičnost: generacija Z ve, kdaj niste iskreni Kdor misli, da je TikTok le še eno družbeno omrežje v nizu in da ga uporabljajo le najstniki, ki nimajo kaj boljšega početi, je precej naiven, pravi Aljaž Peklaj, partner in strateški direktor v podjetju Bold Group. Poudaril je, da generacija Z za svoj najljubši in najbolj uporabljani iskalnik namesto Googla že izbira TikTok, Netflix pa je TikTok označil za svojega največjega konkurenta v letu 2020.

