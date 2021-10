X-Wing: lovec iz Vojne zvezd oživel v Sibiriji

Za konstrukcijo lovca X-Wing so entuziasti porabili okoli 4700 evrov. Lovca, ki je postal atrakcija te najhladnejše ruske regije, so prenesli v mladinski park Jakutsk.





V začetku pomladi so Fjodorov in ekipa zgradili 14-metrsko leseno kopijo vesoljskega plovila Razor Crest, pred tem so že poustvarili skoraj tonsko repliko te vesoljske ladje, a je klonila pod močnim sibirskim vetrom. Ustvarjalci so konstrukcijo tokrat dobro zaščitili in jo postavili v zavetje dreves.