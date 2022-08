Youtuber dosegel 100 milijonov sledilcev, enemu podaril otok

Zvezdnik, čigar pravo ime je Jimmy Donaldson, je sto svojih sledilcev peljal na zasebni otok, kjer so se potegovali za njegov ključ. Tekmovanje je potekalo v štirih krogih, iz vsakega pa je izpadlo nekaj sledilcev. V prvem krogu so morali na plaži brez vžigalnika in z le nekaj pripomočki zanetiti ogenj, v drugem pa so se igrali igro Rdeča luč, zelena luč iz priljubljene serije Squid Game. V naslednjem krogu se je deset tekmovalcem usedlo na deske, pri čemer se je pet naključnih desk spustilo, tako da so tekmovalci padli v morje in izpadli iz igre. V zadnjem izzivu je MrBeast na otoku v pesek skril kovček, ki mu ga je ob pomembnem mejniku podaril YouTube. Prva ga je našla mlada punca, ki je tako osvojila otok.

"Zdi se mi, da sanjam. To je najbolj nor video, ki si ga naredil, in dejstvo, da sem zmagala, se mi ne zdi resnično," je v joku povedala zmagovalka. "Tako sem vesel zate," ji je čestital Jimmy, nato pa se zahvalil vsem svojim sledilcem, ker so z njim na platformi preživeli več kot desetletje. "Iz srca se zahvaljujem vsem, ki mi sledite. Ta kanal mi pomeni ves svet in resnično cenim vsakega, ki si je kadar koli pogledal moj video."