Z 52 baloni, polnjenimi s helijem, poletel skoraj 7600 metrov visoko

Podvig, ki sicer močno spominja na prizore iz priljubljenega Pixarjevega animiranega filma "V višave" (angleško Up), je izvedel sredi puščave v Arizoni, čeprav je projekt sprva želel izpeljati v New Yorku. V prvotnem načrtu naj bi se z baloni zapeljal čez reko Hudson od New Jerseyja do New Yorka, toda se je zaradi nepredvidljivih vetrov premislil, poroča New York Post.

V zrak se je vzpenjal z neverjetnimi 150 metri na minuto. Ko je dosegel višino približno 2500 metrov, si je Blaine oblekel padalo in se dvigal vse do višine 7600 metrov. Nato je balone izpustil iz rok in odprl padalo. Pristal je varno in brez težav, nato pa se pridružil svoji hčerki Dessi, ki je spremljala njegov polet.

Na Youtubu si lahko ogledate tudi triurni posnetek celotnega podviga.