Z Banksyjevimi deli na dražbi zbrali 2,5 milijona evrov

Triptih britanskega umetnika Banksyja je bil na dražbi v pomoč bolnišnici v Betlehemu prodan za 2,5 milijona evrov, so javnosti sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. Končna cena treh oljnih slik, politično obarvanega dela o begunski krizi zadnjega desetletja, je bila tako veliko višja od prvotno predvidene.

Pri hiši Sotheby's so že pred dražbo ocenili, da bi lahko triptih umetnika BanksyjaMediterranean Sea View 2017dosegel celo vrtoglavih 1,3 milijona evrov. Tri tradicionalno uokvirjene slike spominjajo na slike morja iz obdobja romantike, a boje in oranžni rešilni jopiči prikazujejo drugačno zgodbo - tisto o tragični usodi migrantov. Triptih je do prek kratkim visel v hotelski avli Banksyjevega butičnega hotela, imenovanega Walled Off v Betlehemu, ki se ponaša z 'najslabšim razgledom na svetu'. Hotelski gostje imajo namreč razgled na zid med Izraelom in Palestino.

icon-expand Ena od treh slik iz triptiha britanskega umetnika Banksyja, ki so bile prodane na dražbi.

Slika je bila prodana na dražbi, poimenovani Od Rembrandta do Richterja,ki je potekala preko spleta. Licitacija je zajemala kar 65 slik in pokrivala umetniška dela iz obdobja kar sedmih stoletij. Celoten izkupiček od prodaje Banksyjevega dela je namenjen novemu oddelku za okrevanje po možganski kapi in nakupu rehabilitacijske opreme za otroke, ki se zdravijo v bolnišnici v Betlehemu, so sporočili iz dražbene hiše. Dodali so še, da je Banksy 'vodilni družbeni komentator našega časa'.