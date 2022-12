Z etnologom o božičnih tradicijah – veste, zakaj postavljamo in krasimo smreke?

V božičnem obdobju, ki se začne z adventom (v Sloveniji temu pravimo tudi veseli december) in traja do praznika sveti trije kralji oziroma svečnice, smo se ljudje pripravljali na vrhunec praznovanja, torej božiča. Kot pravi etnolog Janez Bogataj, ne gre le za priprave določenih jedi in pogostitev ter okrasitev bivalnega okolja, ampak zlasti med verujočimi tudi za duhovno pripravo.

Stanovanja in hiše in tudi vrtove ter javne prostore običajno začnemo okraševati v času adventa, predvsem pa v zadnjem tednu pred božičem. "Značilno je postavljanje božičnega drevesca, kot se temu reče pravilno," pravi etnolog Janez Bogataj. Razložil je, da gre za božično smreko, kar je nekaj drugega kot novoletna jelka. Pri slednji gre za novo izumljeno tradicijo po koncu druge svetovne vojne, ko se je družbena ureditev spremenila. Božič smo potisnili v intimo družinskih okolij, na javni ravni pa se je začelo govoriti o novoletni jelki. "To ni bilo samo poimenovanje okrašene jelke, pač pa se je praznik imenoval novoletna jelka," je dodal.

icon-expand Okraševanje božičnega drevesa FOTO: Pexels

Božično drevo je v Sloveniji sicer razmeroma mlad kulturni pojav, čeprav zametki segajo v 16. oz. 17. stoletje protestantskega severa Evrope, zlasti Nemčije. Na območje Slovenije je ta pojav prišel precej pozno. Kot pravi Bogataj, za leto 1844 poročila navajajo, da božičnih dreves "še nihče ne postavlja tako kot na nemškem". "Le leto kasneje pa časopis poroča, da je ljubljanski pivovar in gostilničar pri Zmajskem mostu po nemški šegi postavil božično drevesce," je dejal. Smreke so bile sicer vedno prisotne v dekoraciji naših božičnih ambientov, vendar niso bile tako bleščavo okrašene z okraski in lučkami, pač pa so manjše smreke obesili pod strop, da so visele z vrhom navzdol. "Poleg tega je treba omeniti, da so bivalno okolje okraševali tudi z ostalim zimzelenim rastlinjem, kar je predstavljalo ponovno prebujanje narave, novega rojstva. Vse je povezano s tem, da se začenja novo obdobje," je povedal.

icon-expand Božično drevo FOTO: Pexels

Dodal je, da je nekoliko ironično, da naj bi se obdobje začenjalo zimzelenim rastlinjem, v današnjih razmerah pa je vse precej umetno. "Lučke, elektrika, plastika, tudi smreke smo zaradi tako imenovanega varčevanja z drevesno biomaso zamenjali s plastičnimi," je dejal. "Božič je bil vrsto stoletij tudi začetek novega leta in ne samo Kristusovo rojstvo. To pomeni, da so se naši davni predniki ravnali po soncu. Sonce se je v tem obdobju spet začelo rojevati. Gre za ponovno rojevanje svetlobe," je dejal sogovornik in pojasnil, da dnevi od 21. decembra spet postajajo nekoliko daljši. Božično darilo ali božični dar? A kljub temu so božična drevesca vseeno čarobna, saj se na božično jutro pod njimi pojavijo darila. Bogataj pravi, da je božično obdarovanje sicer staro že več stoletij, a da takrat ni bilo govora o darilih, pač pa o darovih. "To je velika razlika. Govorimo o simbolnem daru, ki je imel sporočilo," pravi.

icon-expand Božična darila FOTO: Pexels

Pojasnil je, da božič na slovenskem nikoli ni bil "kostumiran" Božiček, kot ga poznamo danes, pač pa je šlo za "nevidno silo" – za člana družine, ki je na mizo med zbrane vrgel pest orehov, lešnikov ali suhega sadja. "Sem pa tja so dobili tudi kakšne krušne hlebčke. In so bili srečni, da so lahko ugriznili v hlebček. Danes pa na tem področju pretiravamo," je prepričan in pojasnil, da najprej z božičnimi, nato pa še z novoletnimi darili izkazujemo dejstvo, da smo izrazito potrošniška družba. "So pa še vedno izjeme, ki znajo še vedno zelo kulturno in duhovno poglobljeno pripraviti obdarovanja," je dejal in dodal, da odrasli s svojim zgledom vplivajo tudi na mlajše. Jaslice pogosto postavljajo tudi neverujoči V tem obdobju je značilno tudi postavljanje jaslic, zlasti pri tistih, ki jim to nekaj pomeni. "Čeprav imamo v sodobni slovenski družbi tudi primere, da so ljudje popolnoma neverujoči, jaslice pa postavljajo," pravi in pojasnjuje, da so tradicijo verjetno prevzeli po starih starših, ali pa jih otroci vidijo pri sovrstnikih in si jih želijo tudi sami postaviti. Zgodovinsko so sicer jaslice na Slovenskem najprej postavljali v cerkvah, potem v kakšnih graščinah premožnejših, množično pa se je kultura postavljanja prizorišča Kristusovega rojstva uveljavila šele ob koncu 18., predvsem pa na začetku 19. stoletja, razlaga sogovornik.

icon-expand Jaslice FOTO: Pexels