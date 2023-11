Z 'jugoti' in polnimi prtljažniki rezervnih delov od Ohrida do Turjaka

Začetek poti je bil 10. novembra, kjer so se na Ohridu zbrali vsi udeleženci letošnjega relija. Pot jih je nato peljala iz Severne Makedonije v srbski Leskovac, vmes pa so si privoščili še postanek v rojstnem kraju Yugo Zastave, Kragujevcu, kjer so udeleženci pokupili rezervne dele, ki so jih ali bi jih morda še lahko (pri starodobniku nikoli ne veš) v prihodnjih dneh potrebovali. Izbira sicer ni bila velika, saj 'jugota' Zastava ne izdeluje več že 15 let, pravi eden od udeležencev te avanturistične izkušnje, fotograf Matic Klanšek .

Glede na to, da gre za starejša vozila, so morali poprijeti tudi za orodje, zato so s seboj na pot vzeli kup rezervnih delov, ki so jih skupaj z orodjem razdelili po avtomobilih. "Ves čas smo bili v navezi prek WhatsAppa ter radijske zveze. Ves čas smo tudi skrbeli, da smo imeli orodja in pomembne dele na koncu kolone," pripoveduje Klanšek.

Naprej jih je pot vodila v BiH, in sicer v znameniti Mostar. Po poti na Hrvaško so obiskali še vojaško letališče Željava, ki je bil največja letalska vojaška baza Jugoslovanske ljudske armade v Jugoslaviji in na Balkanu. Nahaja se na mej med BiH in Hrvaško, v bližini Bihača.

Vsa pot je potekala po regionalnih cestah, v karavani pa je bilo 15 vozil Zastava Yugo, in sicer z oznakami 45, 55 ter 60. Večina vozil je bila izdelana sredi 80. let, kar pomeni, da so vsa starejša od 30 let.

Sledila je še pot po Hrvaški, in sicer etapa iz Šibenika v Plitvice. Zadnji del pa je potekal po Sloveniji, in sicer etapa od Portoroža do Kranjske Gore, nato pa še pot proti končni destinaciji – Turjaku, kjer so karavano pričakali ob samem Turjaškem gradu.

Zalar: Ni boljšega kot z izdelkom bivše Juge spoznavati našo bivšo državo

Organizator karavane je Jože Zalar, prvi Slovenec na najtežjem reliju starodobnikov na svetu. Kot je dejal za 24ur.com, je to bil prvi tovrsten podvig, ki ga je organiziral, na idejo pa je prišel v začetku letošnjega leta, ko je bil po operaciji, s katero so mu rešili življenje, dlje časa v bolnišnici. Med okrevanjem je začutil potrebo po druženju s prijatelji in avanturi, ker je življenje prekratko. "Takrat sem imel čisto preveč časa in sem razmišljal, zakaj pa ne bi kaj takšnega organiziral s prijatelji z bivših relijev in iz moje okolice. Želel sem si, da je to neke vrste posvetitev, da živimo in uživamo življenje," pravi Zalar. "Samo potovanje po bivši republiki je lahko zabavno, če pa zraven dodamo še element presenečenja, ki se mu reče Yugo in je v svetu tretiran kot eden najslabših avtomobilov, postane to tekmovanje izredno nepredvidljivo," pravi in dodaja: "Rekel sem si: tem prijateljem, ki še nikoli niso bili na Balkanu, lahko najbolje prikažemo bivšo Jugoslavijo v izdelku bivše Jugoslavije. Zraven pa ponudimo še pristno kulinariko in spoznavanje lokalne kulture. Ni boljšega."

Resna organizacija dogodka je stekla šele maja, pripoveduje in dodaja: "Iskanje hotelov in načrtovanje poti, to ni predstavljalo težav. Problem so delala vozila. Bili smo dogovorjeni, da kupimo vozila v Makedoniji, da jih tam servisirajo, prebarvajo. Vse dogovorjeno, ko pa je bilo to treba realizirati, pa od tega ni bilo nič." Tik pred zdajci so morali še šest vozil peljati v Makedonijo, za tiste, ki so prevzeli v Makedoniji, pa so po štartu ugotovili, da v Makedoniji vozil niso servisirali. S temi vozili so imeli po poti največ težav, na nekaterih so morali opraviti kar konkretne servise, da so lahko končali pot. K sreči so imeli s seboj "dva najboljša mehanika oziroma entuziasta na svetu", kot ju je označil Zalar.