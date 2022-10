'Z modo kažemo neuklonljivost ljudi in sposobnost ustvarjanja med vojno'

Pariški teden mode je letos med drugim gostil tudi ukrajinske modne oblikovalce, ki dokazujejo, kako pomembno je, da v turbulentnih časih tudi s pomočjo mode dokazujejo, kako močni in vztrajni so. Modna oblikovalka Iryna Kokhana , ki je ravno ob izbruhu vojne predstavljala najnovejšo kolekcijo v New Yorku, je le ena izmed njih.

"Moda je način komunikacije s svetom," je BBC-ju sedaj zaupala Chereshnivska med predstavitvijo kolekcije v francoski prestolnici. "Z njo dokazujemo, kako močni in vztrajni smo. Vsak izmed nas se bori in s tem kažemo neuklonljivost naših ljudi, naše talente in sposobnost ustvarjanja tudi med vojno, ko se vse ruši."

Kljub temu da je modna oblikovalka Iryna Kokhana ob izbruhu vojne predstavljala najnovejšo kolekcijo v New Yorku, je vojna močno vplivala tudi nanjo. Ob izbruhu nemira so namreč v domači Ukrajini ostali njena družina in zaposleni. "Moja sestra je delila videoposnetke in fotografije ljudi, kako bežijo po ulici. Bilo je zelo hudo. Banke niso delale, zato so se pred bankomati valile vrste ljudi. Ljudem sem skušala pomagati tako, da sem pošiljala denar. Prvih pet dni je bil edini cilj preživetje in opravljanje najnujnejših opravkov: pridobivanje denarja in iskanje prevoza."

Zaradi nastale situacije je svoje življenje začasno preselila v London, kjer je imela nekaj poznanstev, sedaj pa je ponovno zagnala tudi svojo delavnico v Lvovu, kamor so se vrnili tudi nekateri delavci, ki so se preselili nazaj v Ukrajino. "Nekateri so se odločili, da ne morejo več živeti v tujini, zato so se pričeli vračati. Vsak ima sicer za vrnitev drugačen razlog, a nekateri enostavno niso mogli shajati v drugi državi."