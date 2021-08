Z robotko Perzefono na ogled grških stalagmitov in stalaktitov

Perzfona je prva robotska vodička na svetu, ki obiskovalce popelje po jamah. Svoje delo opravlja od sredine julija v podzemni jami majhnega mesta Alistrati, ki se nahaja v severni Grčiji. Robotka navdušene obiskovalce vodi skozi 150 metrov jame, pri ostalih 750 metrih pa potrebuje človeško pomoč.

Vodička skozi svoj del jame vodi v 33 jezikih. V treh jezikih se lahko obiskovalci z njo pogovarjajo o osnovnih stvareh, naučena je, da odgovori na 33 vprašanj, a le v grščini. Robotka obiskovalce popelje med stalagmiti in stalaktiti ene najlepših jam v Evropi, ki se ponaša s kapniki vseh oblik in barv. Z belim telesom, črno glavo in svetlimi očmi se skozi jamo giblje na kolesih. V treh jezikih simultano samostojno vodi skozi tri od osmih postaj.

icon-expand Prva robotska jamska vodička FOTO: AP

Zaradi Perzefone se je obisk v jami povečal za 70 odstotkov, v primerjavi z lani, ko so novo pomočnico začeli uvajati. "Ljudje so navdušeni, še posebej otroci. Turisti, ki so k nam že prišli, se vračajo, da znova vidijo robotko. Za njih je nekaj nepredstavljivega, da lahko z njo komunicirajo, da ji postavljajo vprašanja, ona pa jim odgovarja," pove znanstvenik Nikos Kartalis, ki je pravzaprav njen idejni oče.

Navdih za jamsko vodičko je dobil pri robotih, ki obiskovalce vodijo po galerijah in po 17 letih je ideja postala jamska atrakcija. "Ogromno tujih obiskovalcev ne more verjeti, da ima Grčija kapacitete, da lahko sestavi robota in da ta postane jamski vodnik," je ponosen Katalis. Izdelava robotke, ki je bila v domeni Nacionalne tehnološke in raziskovalne fundacije, je stala 118 tisoč evrov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Pozdravljeni, jaz sem Perzefona

Demetri in Zevsu se je rodila hči Perzefona. Ljubljeno hčer je ugrabil bog podzemlja Had in jo odpeljal v podzemlje. Ker je mati Demetra, boginja poljedelstva, ni našla, je nad svet prinesla temo in lakoto in nič več ni raslo. Izprosila je Zevsa, da se Perzefona vrne. A po dogovoru s Hadom se je k mami vrnila le za pol leta. Ko se Perzefona vrne k mami, nastopi pomlad in jesen, ko se vrne v podzemlje.