Veste, da z uporabo aplikacije FaceApp tvegate zlorabo osebnih podatkov?

Vsi namreč že vemo, kako smo izgledali, ko smo bili mlajši, zavedamo se spremembe naših obraznih potez med smejanjem, nihče pa ne more z gotovostjo vedeti, kako bo izgledal v starosti. In prav to neznanko nam aplikacija FaceApp prinaša praktično na pladnju, povsem preprosto, z nekaj kliki na naših pametnih napravah.

A strokovnjaki svarijo:

Ni vse tako preprosto in zabavno, kot izgleda na prvi pogled – uporaba aplikacije bi lahko resno ogrozila vašo zasebnost. Potem, ko jo enkrat uporabite, ima namreč neposreden in neomejen dostop do vsebine, ki se nahaja v vaši kameri, vaše fotografije pa lahko aplikacija uporablja tudi dolgo potem, ko je izbrišete s svojih pametnih naprav. V licenčnih pogojih je v drobnem tisku ( na katerega mnogi zaradi zabavne plati aplikacije niti ne pomislijo) zapisano, da se uporabnik aplikacije v trenutku strinjanja z danimi pogoji strinja tudi s tem, da lahko podjetje Wireless Lab s svojimi podružnicami – med katere sodi tudi aplikacija Snapchat in ostale partnerske aplikacije, vaše fotografije, osebne preference in celo vaš glas uporabijo na katerikoli platformi za nadaljne raziskovalne namene. Vi, po drugi strani, od tega ne boste imeli nič – razen resnega vdora v vašo zasebnost in celo tveganja kraje osebnih podatkov prek glasovne zaznave oziroma vaše digitalne fotografije. V trenutku strinjanja z danimi pogoji se obenem odpovedujete uveljavljanju lastnih pravic in kakršnikoli materialni koristi, ki bi jo utegnili imeti ob novih raziskovalnih odkritjih.

Ariel Hochstadt, strokovnjak za varnost iz spletnega dnevnika vpnMentor in nekdanji vodja trženja Gmail za Google, je opozoril tudi na nevarnost, ki prihaja neposredno s strani profesionalnih hekerjev: ''Hekerji velikokrat uspešno zabeležijo, katere spletne strani obiskuje kateri uporabnik in kakšnih spletnih aktivnosti se poslužuje, a ne morejo vedno vedeti, kdo je – identiteta uporabnikov jim namreč ni vedno znana. Zdaj pa si predstavljajte, da, denimo, uporabijo telefonsko kamero, da bi na skrivaj posneli mladega geja, ki redno obiskuje spletne strani z gejevskimi vsebinami, a svoje spolne identitete ne želi razkriti. Predstavljajte si, da obraz tega človeka objavijo na strani, ki jo obiskuje ... ''

Nekateri posamezniki, ki niso podlegli evforiji uporabe aplikacije FaceApp, so priljubljenost slednje pospremili s precejšnjo mero previdnosti in skepticizma. Na Twitterju je tako zaokrožila množica objav, v katerih so kopirali besedilo drobnega tiska licenčnih pogojev. Eden od njih je brezskrbnim uporabnikom (zabavne) aplikacije sporočil: ''To so pogoji aplikacije Snapchat. Zdaj bom počakal na vaše šokirane obraze.''