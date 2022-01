Prvo izdajo stripa o Hulku prodali za več kot 400 tisoč evrov

Na dražbenem portalu Comic Connect so za približno 432 tisoč evrov prodali izvod prve zgodbe o stripovskem superjunaku Hulku, ki sta jo leta 1962 izdala pisec Stan Lee in risar Jack Kirby. Lik je v njej upodobljen v izvirni sivi, in ne v značilni zeleni barvi. Po podatkih dražbenega portala je izvod prve zgodbe o Hulku dosegel najvišjo ceno doslej.

Izvod stripa je za nekaj več kot 432 tisoč evrov kupil zasebni zbiratelj, poroča britanski Guardian. Strip, ki sta ga ustvarila Stan Lee in Jack Kirby, razkriva zgodbo o nastanku tega superjunaka: znanstvenik Bruce Banner je izpostavljen strupenim gama žarkom, in ko izgubi živce, se prelevi v Hulka. icon-expand Hulk v sivem odtenku. FOTO: Profimedia V prvi izdaji je Hulk upodobljen v sivi barvi, izdajatelj stripa Marvel pa jo je v drugi izdaji spremenil v značilno zeleno, ker se je siva zaradi takratnega štiribarvnega postopka tiskanja na različnih straneh odtisnila v različnih odtenkih. PREBERI ŠE Ustvarjalci novega stripa sporočajo: Superman je biseksualec "Visoko cenjene kopije Hulka št. 1 je zaradi cenenega papirja in razmazane sive barve na sprednji platnici zelo težko najti," je povedal Vincent Zurzolo iz Comic Connecta. Napovedal je, da bo izdaja "še naprej pridobivala vrednost", saj cene t. i. vintage stripov po njegovih besedah še rastejo. Prodajni rekord za strip trenutno nosi superjunak Spider Man, ki je prav tako izšel pod Marvelovim okriljem. Septembra lani so kopijo stripa Amazing Fantasy št. 15 iz leta 1962, v katerem je Spider Man prvič nastopil, prodali za 3,1 milijona evrov.