Za 8,7 milijona evrov se prodaja hiša tik ob domu Charlesa in Camille

47 hektarjev velika posest, ki meji na Highgrove, domovanje Charlesa in Camille, je na voljo za manj kot devet milijonov evrov. Neverjetna hiša Elmestree ima bogato zgodovino in je primerna za petičneže, ki bi cenili mir in tišino podeželja ob nekdanjem domovanju princese Diane.

Posestvo ter hiša Elmestree sta bila zgrajena leta 1844 v elizabetinskem slogu. Na nepremičninski trg se podaja prvič po letu 1949. ''Družinske posesti, kot je tudi Elmestree, se na trgu redko pojavijo in zato je ta nepremičnina z okolico še toliko bolj posebna,'' je povedal agent Matthew Sudlow. Dodal je, da je na tem območju težko najti tako posebno hišo, ki je arhitekturno tako čista kot Elmestree, saj ima ohranjenih mnogo izvirnih značilnosti, skupaj z manjšo kmetijo. icon-expand FOTO: Youtube icon-chevron-left icon-chevron-right Levo od hiše se namreč nahaja kmečka hiša iz 17. stoletja s štirimi spalnicami, znana kot Farm End, ki je bila glavnemu poslopju priključena leta 1900. V modernejši zgodovini so objekt uporabljali tudi kot plesno dvorano. Nepremičnina spada pod spomeniško zaščitene objekte, kar pomeni, da morajo biti vsi posegi v skladu z ohranjanjem njene zgodovinske zunanje podobe. V glavni hiši se nahaja enajst spalnic. Na prostranih zelenicah so tudi manjše jezero in vrtovi, katerih začetki segajo v 19. stoletje. icon-expand Objekta z okolico sta drug ob drugem. FOTO: Youtube ''Najverjetneje bo objekt pritegnil različne tipe potencialnih kupcev. Ti pa si bodo z nakupom zagotovili zasebno rezidenco na podeželju Cotswoldsa, ki se nahaja v neposredni bližini izredno priljubljene lokacije Tetbury,'' je še povedal Sudlow. icon-expand Soseda Princ Charles in vojvodinja Camilla FOTO: Profimedia Princ Charles je sosednjo hišo kupil leta 1980. Ko se je leta 1981 poročil s princeso Diano, se je par preselil v Highgrove, kjer sta vzgajala sinova Williama in Harryja. Glede na biografijo Andrewa Mortona pa Diana ni bila najbolj navdušena nad življenjem na podeželju, njena prva izbira je bilo mestno življenje v Kensingtonski palači. Trenutke, v katerih se je vračala na vas v okrožje Gloucestershire, je dojemala kot ''povratek v zapor,'' kamor je redko vabila svojo družino in prijatelje. icon-expand Posestvo Highgrove FOTO: Profimedia