Za avtodom Tadeja Pogačarja nov lastnik ponudil 83.100 evrov

Del izkupička bo šel v Fundacijo Tadeja Pogačarja za boj proti raku, občinama Odranci in Ormož ter Občini Domžale za projekt Spodbudi srce in postani srečen . Gre za idejo o krožni kolesarski poti, imenovani Srčni krog z 12 etapami oziroma prijetnimi postajališči z možnostjo izposoje prilagojenih električnih koles in vlečnih električnih priklopov za invalidske vozičke. V projekt so vključeni tudi prostovoljci kot vozniki oz. družabniki. Za avtodom je potekala dobrodelna dražba, na koncu pa ga je dobil dražitelj, ki je zanj ponudil 83.100 evrov.

Tadej Pogačar je nad rezultatom akcije zadovoljen: "Vesel sem, da je avtodom, ki me je spremljal na mojih zmagovalnih poteh, dobil novega lastnika. Želim mu veliko užitkov in udobja na poti ter da bi mu služil tako dobro, kot je meni. Hkrati pa me veseli, da smo uspeli za avtodom zbrati tako lep znesek, saj bo šel celoten izkupiček v dobrodelne namene, med drugim tudi v mojo fundacijo za boj proti raku."

Odgovorni urednik Hitradia Center David Irgolič je ob tem dodal: "Zmagovalna tura je po dveh tednih, polnih navdušenja in športnega duha, dosegla vrhunec z izjemnim dogodkom v Ormožu. Iskrena hvala vsem partnerjem, ki ste nas podprli. S skupnimi močmi smo povezali Slovenijo in z dobrodelno dražbo avtodoma zbrali sredstva za dober namen. Hvala tudi vsem udeležencem in obiskovalcem – se vidimo na naslednji avanturi!"

Zmagovalna tura za dober namen se je zaključila s slovesno prireditvijo v Ormožu. Prireditve, na kateri so predali avtodom novemu lastniku, se je udeležila tudi Tina Maze, zbrane pa so zabavali Leopold I. in voditelji Hitradia Center Vesna Ponorac, Klemen Kopina in Melani Mekicar, ki so v času trajanja akcije kar 10 dni živeli in delali v slavnem avtodomu.