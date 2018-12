Za božične praznike skok v mrzlo vodo

Božične praznike so v več krajih po Evropi izkoristili tudi za druženje in osvežilne skoke v vodo. Osvežilni skok v vodo so si privoščili marsikje v Veliki Britaniji, pa tudi v Sloveniji. Nekaj pogumnih Berlinčanov je zaplavalo v hladnem jezeru Oranke, nekateri so se vrgli v lokalni bazen ...

Bi se upali vreči v ledeno vodo? FOTO: Profimedia Maloštevilni pogumneži in en kosmatinec so si v Solkanu privoščili osvežilni skok v reko Sočo, ki je imela pet stopinj. Pri plavalnem klubu Berliner Seehunde so medtem tradicionalni božični skok v vodo organizirajo v vzhodnem delu nemške prestolnice Berlin ob jezeru Oranke, kjer je imela voda danes "prijetne" štiri stopinje Celzija. Kot je povedala vodja kluba Ursula Scharze, je vreme letos precej milo za ta letni čas, kljub temu pa je bil skok v hladno vodo precej poživljajoč. Okoli 100 pogumnežev pa se je udeležilo 155. izvedbe tekmovanja za pokal Petra Pana v enemu od jezer v londonskem Hyde Parku. Kot piše BBC, morajo tekmovalci, izključno člani plavalnega kluba Serpentine, preplavati dolžino 100 jardov (dobrih 91 metrov). Temperatura vode je bila pet stopinj, temperatura zraka v parku pa okoli osem, še navaja BBC. Skok v eno od jezer v londonskem Hyde Parku. FOTO: Profimedia Božično plavanje je popularno po vsej Veliki Britaniji in tudi na Irskem, kjer organiziran skok v hladne vode Atlantskega oceana ali Irskega morja organizirajo ne le v Dublinu, ampak tudi več drugih krajih. Najbolj obiskana pa je prav prireditev v Dublinu, kjer ljudje po poročanju irskih medijev "stojijo v vrsti" za to, da lahko zaplavajo v morju. Množično pa so sodeč po fotografijah britanskih medijev obiskana tudi božična kopanja drugod po Združenem kraljestvu. FOTO: Profimedia Topleje je bilo gotovo plavalcem v španski Barceloni, ki so se udeležili Copa de Nadal de Natació, enega najstarejših športnih tekmovanj v katalonski prestolnici. Na tekmovalni del se lahko prijavi največ 130 tekmovalcev. V morje, ki je imelo tudi za južni del Evrope nekoliko neobičajno toplih 13 stopinj, pa se je podalo tudi 430 v božičke napravljenih dobrovoljcev.