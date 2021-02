Za dober vtis preko video konferenc lahko odslej najamete - knjižne police

Novi časi narekujejo nove običaje. Če je še pred letom dni veljalo, da je vaš dom vaša intima, kamor spustite le izbrance, pa je epidemija to spremenila. Video konference, sestanki, šola na daljavo - vse to spušča poglede drugih ljudi v vaš dom. Številnim tako pogledi radi zaidejo v ozadje sogovornika, v delovno ali dnevno sobo, spalnico, kuhinjo, še najbolj pogosto ozadje - ne le pri nas, ampak kar po svetu - pa so knjižne police. In seveda so ponekod že na voljo police s knjigami, ki jih lahko najamete. Predvsem, da naredite vtis.

