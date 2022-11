Za ene šok, za druge kot peka palačink

Vozimo se po Litostrojski ulici, debele dežne kaplje pa nam samo še dodatno otežujejo iskanje prostega parkirnega mesta. Čete avtomobilov se namreč na pločnikih gnetejo že dobrih 500 metrov pred vhodom v dvorano. Okoli 22. ure ljudje še kar prihajajo. Tisti, ki izstopajo iz taksijev si z eno roko nad glavo držijo plašč, v drugi pa imajo že pripravljeno vstopnico za Eroticdays ali več kot le erotični sejem, kot pravijo organizatorji.

Čeprav je obiskovalcem na voljo šest različnih prizorišč, najprej vkorakajo v glavno dvorano z največjim odrom, na njem pa, za marsikoga nepričakovan nastop. Porno zvezdniki, ki segajo v sam vrh zabavno erotične industrije so svoje delo predstavljali zelo nazorno. Množica ljudi je zrla na oder, nekateri so v rokah držali telefone in snemali, drugi komentirali, tretji samo opazovali. Po oceni organizatorja je sejem obiskalo nekaj tisoč ljudi, med njimi pa je bilo približno enako število žensk in moških, nekaj je bilo sveže polnoletnih, nekaj pa že s šarmantnimi sivimi lasmi. "Meni se zdijo predstave top. Česa takšnega si v Sloveniji sicer ne moreš ogledati," je dejal 49-letnik, ki je pojasnil, da tako eksplicitnih prizorov tudi marsikje v tujini še ni videl. Med eno od predstav je porno igralka na oder povabila celo naključnega obiskovalca, najprej enega, nato pa še dva, ki so ji pomagali odigrati prizor.

"To kar se je dogajalo na odru, je bilo zelo porno. Meni osebno manjka nekega bolj seksi, intimnega občutka. Ni nekega doziranja, stopnjevanja, igranja, prediger," je povedala 41-letnica iz Ljubljane, ki je sejem sicer obiskala tudi v Celju, kjer so ga gostili pretekla leta. "Mene ni nič presenetilo, kot da bi palačinke doma pekla. To me ne vzburja, je pa zanimivo za videti," je o predstavah na glavnem odru povedala njena prijateljica, ki je sejem obiskala prvič. Dodala je, da bi se na odru lahko tudi "samo igrali, brez penetracije". "Mogoče je bolj zanimivo v prostoru za ženske. Tam moški zelo dobro plešejo, je bolj na stopnji striptiza. Bolj erotično. Sama penetracija je tu na odru morda malo preveč agresivna," je ocenila.

Prostor samo za ženske: Super je, fenomenalno, fantje so čudoviti In kaj je Ladies Disco? V manjšo dvorano s pridušenimi rdečimi lučmi lahko vstopijo samo ženske. Okoli manjšega odra so za razliko od glavne dvorane, kjer se stoji, postavljeni stoli - polni. Postaven temnopolti plesalec je eno od deklet povabil na oder in ji postregel z zapeljivimi plesnimi gibi. Glasna glasba, vzklikanje in aplavz. Iz ene od zadnjih vrst sta dogajanje opazovali 19-letnici iz zgornje Savinjske. "Super je, fenomenalno, fantje so čudoviti," je povedala en od njiju. Sejem sta obiskali z družbo. "Trije tipi in tri tipice," sta povedali in pojasnili, da so izkoristili ponudbo za karte – kupiš dve dobiš tri.

"Ladies room je res ful dober, ker niso šli v neko pretirano goloto, na glavnem odru je bilo pa kar veliko seksa," je povedala prva, druga pa jo je dopolnila: "Tiste scene so res malo bolj "na hard", tule pa je res prijetno in top." Bi pa obisk dogodka obe priporočali. "Da vidiš, kako to zgleda in da vseeno ni tak tabu. Dobro se imaš, še sploh če nekaj spiješ," je 19-letnica povedala v smehu in privzdignila svoj kozarček. "Res vidiš nekaj nevsakdanjega in vsaj enkrat v življenju moraš priti kaj takega pogledat," je dodala druga. Predavanja in delavnice: bondage, shibari, kako posneti porno film in spolne igračke Dve dvorani na strani sta bili namenjeni izobraževalnim delavnicam. Med drugim so strokovnjaki predstavili bondage in shibari, pojasnili kako posneti porno film, kako plesati ob drogu in kako zadovoljiti svojega moškega. Svoje delo je predstavila tudi 23-letna Lona, ki se ukvarja s shibarijem. "To je japonska tehnika vezenja za restrikcije pri izvajanju BDSM tehnik, jaz pa to delam kot modni dodatek," pravi in dodaja, da se njene izdelke lahko nosi tudi čez dan, saj so narejeni iz mehkejših bombažnih vrvic. "Je bolj varno, saj pri običajnih trdnejših vrveh lahko pride do zastajanja krvi," pojasnjuje.

V eno od dvoran smo prišli v času, ko je svojo predstavitev začela hrvaška porno igralka. Svojo pot je začela z objavljanjem fotografij na portalu Onlyfans, nato se je vrgla v snemanje amaterskih pornofilmov v Nemčiji, kjer tudi živi. Začela pa je prav v času epidemije, zato snemanj niso izvajali. "Ta čas sem si vzela, da sem delala na sebi. Kupila sem si nove prsi," je povedala, medtem ko se je v zapeljivem spodnjem perilu in mrežastih najlonkah sprehajala po odru. "Ne zamerite, če so moji filmi preveč brutalni. Veliko ljudi pravi, da jim je to preveč, a ko enkrat poskusijo, vidijo, kako zelo všeč jim je," je še dejala, izpostavila, da je priljubljena prav zaradi takšnih filmov in poudarila, da je najbolj pomembno, da v tem poslu uživaš.

V drugi dvorani se je medtem začelo predavanje o spolnih igračkah. Lucija, ki dela za enega od ponudnikov erotičnih pripomočkov, in jo marsikdo prepozna iz družbenega omrežja TikTok, je predstavila tako izdelke za ženske, kot tudi za moške. Od masturbatorjev, ki so narejeni po odlitkih porno zvezd, pa do takšnih, ki vibrirajo in sesajo. "Vse več igračk se da povezati tudi z aplikacijami na telefonu. Tako se lahko nanjo poveže vaš partner in se igrata na daljavo," je povedala. Novejši masturbatorji (svetilke oz. flash lighti) se lahko sinhronizirajo celo s porno filmi. Predstavila je tudi izdelke za stimulacijo prostate, obročke, čepke in kletke za penis.

"Tako kot vsi ljudje ne marajo enake hrane, tudi vse ženske ne marajo enakih igračk," je povedala. Po njenih informacijah približno 75 odstotkov žensk potrebuje dodatno stimulacijo klitorisa, da lahko med spolnim odnosom doživi orgazem. Med novostmi igračk za ženske je "vibrator", ki ne vibrira klasično, ampak deluje na zvočne valove. Spregovorila je še o analih čepih in kroglicah pa tudi strapon-ih. Spolne naprave in lutke z umetno inteligenco Številne izdelke so si lahko obiskovalci ogledali tudi na stojnicah. Med drugim s spolnimi napravami, ki imitirajo moško penetracijo. Naprave imajo nastavljive kote, globine in hitrosti, stanejo pa med 90 in 180 evri. Naprodaj so tudi učljive spolne lutke z umetno inteligenco in obrazno mimiko. Telo lutke, ki ga lahko sestavite sami, se ogreva, omogoča pa tudi interaktivne pogovore. Tovrstne lutke stanejo med 800 in 9000 evri. "Naprave se kar prodajajo, lutke pa malo manj. Malokateri moški si bo upal priznati, da bi jo, ampak če mu ponudiš, da bi jo testiral, bi jo pa vsak," je povedala. "Smo bile malo v šopingu, imamo že polne vreče" "Smo bile malo v šopingu, imamo že polne vreče," je povedala ena od obiskoval in dodala, da je ponudbe res ogromno. "Izbire je res veliko, lahko bi bilo več perila," je dodala druga. S polno vrečo se je mimo sprehodil tudi 36-letnik, ki je razkril, da je kupil kar nekaj daril za svojo boljšo polovico. "Te dogodki so namenjeni temu, da ljudje spoznajo erotične pripomočke. Da ugotovijo, da niso namenjeni tistim, ki imajo čudne fetišizme, ampak da je to za vsakega. Tudi za partnerje, ki si lahko popestrijo spolno življenje," je povedala Tina, ki prav tako dela v erotični trgovini. Povedala je, da je polovica ljudi še vedno zadržanih, medtem ko nekateri pridejo s točno določenimi željami. "Veliko jih reče, da samo malo gledajo, pa jih spodbudimo, da izdelek tudi primejo in jim o njem kaj več povemo," pravi.

"Ženski užitek je pri nas žal še vedno tabu," pa je povedala Kaja, direktorica trgovine, ki je specializirana za ženski užitek. "Imamo tudi veliko izobraževalnih vsebin in ženske spodbujamo k temu, da se začnejo spoznavati." Je pa dodala, da napredek vseeno opaža. "Tudi moški čedalje bolj razumejo, da vibrator ni nadomestek njega, ampak jim lahko celo pomaga," je povedala. Obiskovalci so jo najpogosteje vprašali, kako bi lahko svoje partnerke večkrat vzburili. "En moški me je vprašal, kaj bi lahko naredila, saj da je njegova dva tedna za, dva tedna pa ne. To je naraven proces, zaradi hormonskega cikla. Bodite veseli, da imate dva tedna," je povedala v smehu in pojasnila, da veliko moških in žensk sploh ne ve, da je veliko stvari hormonsko in biološko pogojenih. "Ljudje to potem pripisujejo stvarem, ki nimajo nobene veze s poželenjem, nato pa že ženska umakne, moški umakne, odnosi pa se krhajo," je dejala. Neobičajen muzej: "So prave?" Prav na koncu dvorane pa se je nahajal nekoliko neobičajen muzej. Obiskovalci so se sprehodili mimo posebnih umetnin – ženskih teles. Ženske so bile od popka navzgor pokrite, obiskovalcem pa so z razprtimi nogami dale vpogled v njihov intimni predel. "Kaj to so prave?" je svojega partnerja vprašala ena od obiskovalk. "Saj se malo premikajo," ji je odvrnil medtem ko sta zaobšla drug par, ki je ravno fotografiral eno od umetnin.

Ločen prostor za svingerje: "Tu se ne seksa, tu se samo spoznavamo" Na sejmu je bil še en ločen prostor, do katerega so dostopali smo tisti, ki so plačali dodatno karto. Gre za obiskovalce, ki so člani spletne strani za svingerje. "Z bejbo sva tu spoznala štiri različne pare, s katerimi sva si prej samo dopisovala," je povedal 31-letnik iz Logatca. "Tu se ne seksa, tu se samo spoznavamo," je povedal in dodal, da je sving za tiste, ki so bolj odprti lahko odličen način za popestritev spolnega življenja. Notri so mize in sedežne, ljudje pa si pijačo lahko prinesejo iz šanka glavne dvorane. "Če se seksualno sprostiš, lahko pri sebi dosežeš marsikaj, česar sicer ne bi moral. Samo zavest, prestopanje določenih meja. Pari, ki ne seksajo več, imajo hladen odnos. Ko ni več intimnosti je tako, kot da si prijatelj, brez veze," je prepričan Logatčan. "On je rock zvezda porno industrije" "Rocco! Oh my god. Can I shake your hand! (Rocco! O moj bog. Ali ti lahko dan roko!)" je kar naenkrat vzkliknil med pogovorom. V sving sobo je bil namreč namenjen tudi glavni protagonist dogodka, Rocco Siffredi. "On gre zdaj sem noter, kjer se mi spoznavamo. Ne morem verjeti, Roccu Siffrediju sem dal roko!" je bil navdušen. Kdo Rocco je, lahko povzamemo kar z besedami našega sogovornika: "Samo največji porno zvezdnik na svetu. On je ustanovil svojo porno akademijo. On je na tej sceni delal stvari, ki jih ni nihče drug. On je rock zvezdnik porno industrije!"

icon-expand Rocco Siffredi se pojavlja tudi v vlogi režiserja, vendar njegove filme ločimo na pornografske in nepornografske. Za seboj ima številne nominacije in nagrade, tako je v zadnjih dveh letih osvojil nagrade za najboljšega tujega režiserja in performerja v filmu I am Angela leta 2019 in najboljšega moškega akterja v letu 2021. FOTO: Aljoša Kravanja