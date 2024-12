Za enega najpomembnejših inštrumentov si obetajo do 17 milijonov evrov

Približno 300 let stara Stradivarijeva violina bo februarja prihodnje leto na prodaj na dražbi v New Yorku. Prav to violino sta med drugim posedovala glasbenika Joseph Joachim in Si-Hon Ma . Slednji je redko violino podaril svojemu bivšemu konservatoriju New England Conservatory iz ameriške metropole Boston z željo, da bo njena prodaja pomagala zagotoviti sredstva za študentske štipendije. Konservatorij jo je nazadnje uporabljal v izobraževalnem procesu.

Kdor si je od nekdaj želel igrati na Stradivarijevo violino, jo bo lahko tako kmalu kupil na dražbi in z nakupom tudi storil dobro delo, saj namerava konservatorij izkupiček od dražbe nameniti za štipendije. Zanjo se nadejajo iztržiti med 12 in 18 milijonov ameriških dolarjev oziroma od 11,4 milijona do 17 milijonov evrov. Inštrument, ki ga je leta 1714 izdelal slavni italijanski mojster violin Antonio Stradivari v svojem znamenitem zlatem obdobju, je eden najpomembnejših inštrumentov v zgodovini glasbe, ki je bil kadarkoli na prodaj na dražbi, so ob napovedi dražbe sporočili iz avkcijske hiše Sotheby's.

Antonio Stradivari je živel v Cremoni na severu Italije, kjer je izdeloval violine, kakor tudi harfe, violončela in kitare, in to do leta 1737, ko je umrl v starosti 93 let. Od 1100 violin, violončel, viol in drugih godal, ki jih je izdelal, jih je ohranjenih le še približno 650. Te na dražbah dosegajo vrtoglave vsote. Največ so doslej iztržili za Stradivarijevo violino Lady Blunt, ki so jo leta 2011 prodali za 15,89 milijona ameriških dolarjev oziroma nekaj čez 15 milijonov evrov.