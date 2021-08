Za manj kot dva milijona na voljo grobnica ob Marilyn Monroe in Hughu Hefnerju

Grobnici Marilyn Monroe in Hugha Hefnerja se nahajata v losangeleškem spominskem parku Pierce Brothers Westwood Village. Sosednja grobnica, ki je sedaj na voljo, je v preteklosti pripadala broadwayjskemu skladatelju Jerryju Hermanu. Umetnik, znan po mjuziklih Hello, Dolly in La Cage aux Folles, je prostor, kjer je želel leči ik zadnjemu počitku, kupil leta 1997, vendar so ga ob smrti leta 2019 pokopali ob njegovi materi v New Jerseyju. Njegova družina se je sedaj odločila, da prazno grobnico na pokopališču v Los Angelesu čim prej proda.