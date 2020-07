Za najbogatejše unikatne maske iz čiste svile naravnost iz Italije

Pandemija je zarezala v življenja vseh. Z nošenjem mask, izogibanjem bližjih stikov, skrbjo za higieno in razkuževanjem. Izjema niso niti bogataši. Tisti, ki jim je meja le nebo. Zanje se ni spremenilo le to, da lahko na znamenitem Rodeo Driveu na kalifornijskem Beverly Hillsu, kjer ima dom najdražja trgovina na svetu, še vedno nakupujejo po vnaprejšnjem dogovoru in v anonimnosti. A se je spremenil nabor oblačil in modnih dodatkov. V pregrešno dragi butični trgovini so odslej na voljo tudi ročno izdelane maske iz italijanske svile.