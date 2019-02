Za najbolj slavnim jajcem na svetu stoji izjemno pomembna kampanja

Na Instagram profilu world_record_egg so bile od 18. januarja do 3. februarja letos objavljene štiri fotografije slavnega jajca, ki je bilo z vsako novo objavo bolj razpokano. Na zadnji fotografiji je bil navidezni šiv tisti, ki je jajcu preprečeval, da bi dokončno razpadlo. Uporabnik profila je zadnjo sliko pospremil z besedilom: ''Konec je čakanja. Vse podrobnosti bomo razkrili to nedeljo po Super Bowlu.''

V nedeljo je luč sveta ugledal krajši videoposnetek, v katerem se je jajce najprej predstavilo in nato priznalo, da je pred kratkim začelo pokati. Potem se je dejansko razpočilo – a v njem ni bilo nikakršne vsebine. Nad jajčno lupino je pisalo: ''Pritiski družbenih medijev so mi prišli do živega. Če se tudi vi nahajate v podobni situaciji, se pogovorite z nekom. Skupaj zmoremo.'' Objavljen video je bil pospremljen z besedilom: ''Uf, zdaj se počutim veliko bolje. Če čutite, da ste tudi vi pod pritiskom, obiščite talkingegg.info in tam boste izvedeli več o vsem. Skupaj zmoremo.''

TalkingEgg (govoreče jajce) je kampanja za mentalno zdravje, ki deluje v več državah po svetu in se trudi, da bi se njeno poslanstvo razširilo globalno. V kampanji nudijo pomoč vsem ljudem, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski, kažejo opozorilne znake nagnjenosti k samomoru, se samopoškodujejo, so zmedeni in čutijo sram zaradi svoje spolne orientacije, so žrtve ustrahovanja in nadlegovanja ali pa se spopadajo z depresijo. Kampanja navaja tudi skrb vzbujajočo statistiko, ki jo je izpostavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ta je podala oceno, da vsako leto umre 16.000 od 100.000 ljudi oziroma en človek na vsakih 40 sekund. Obenem so napovedali, da se bo do leta 2020 ta številka povečala na smrt enega človeka vsakih 20 sekund. V zadnjih 45 letih se je stopnja samomorov zvišala za kar 60 odstotkov, 90 odstotkih vseh samomorov pa se zgodi zaradi takšnih ali drugačnih duševnih težav.