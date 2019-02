Za najvišjega snežaka 1300 evrov nagrade

Medtem ko nas že razvaja pomladansko vreme, pa so v Ukrajini in Rusiji še globoko v zimi. In če so doslej snežake delali le za zabavo, je eden od kanalov na YouTubu zadevo popestril. Za najvišjega snežaka so obljubili nagrado 1300 evrov. Sneženi velikani so začeli rasti kot gobe po dežju od Donjetska do Tatarstana in Murmanska. Zmagal je skoraj 12-metrski velikan.