Za olimpijske igre akreditacij ne potrebujejo samo ljudje

Te dni so zimske olimpijske igre v Italiji v polnem teku. Vse oči so seveda uprte v vrhunske športnike, njihovo pripravljenost in dosežke. V množici trenerjev, spremljevalnih ekip, novinarjev in navijačev pa najdemo tudi prav posebne športne navdušence, ki so v Cortino prišli pripravljeni.

Uradni Instagram profil, ki spremlja letošnje olimpijske igre, je na družbenih omrežjih delil simpatičen posnetek psička, ki je s svojim lastnikom prišel navijati za športnike. A ker za delo na tako pomembnem dogodku pač potrebuješ posebno opremo, je tudi pes na dogodek prišel pripravljen. Njegov lastnik mu je okoli vratu zapel akreditacijo, s katero zdaj prikupen štirinožni kosmatinec lahko dostopa do tam, kamor navadnim navijačem vstop ni dovoljen. "Se vidimo v parku? Ne morem, delam na olimpijskih igrah," so hudomušno zapisali ob prikupnem videu, na katerem ponosni pes pokaže svojo akreditacijo.