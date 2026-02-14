Naslovnica
Za olimpijske igre akreditacij ne potrebujejo samo ljudje

Milano, 14. 02. 2026 13.25 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Pes na OI

Olimpijske igre v Italijo niso privabile le vrhunskih športnikov, njihovih trenerjev, spremljevalnih ekip, novinarjev in navijačev. Med obiskovalci se znajdejo tudi štirinožni navdušenci nad športom, ki pa nimajo nikakršnih privilegijev v primerjavi z ljudmi. Tisti, ki delajo, pač potrebujejo akreditacijo in to velja tudi za psičke.

Te dni so zimske olimpijske igre v Italiji v polnem teku. Vse oči so seveda uprte v vrhunske športnike, njihovo pripravljenost in dosežke. V množici trenerjev, spremljevalnih ekip, novinarjev in navijačev pa najdemo tudi prav posebne športne navdušence, ki so v Cortino prišli pripravljeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uradni Instagram profil, ki spremlja letošnje olimpijske igre, je na družbenih omrežjih delil simpatičen posnetek psička, ki je s svojim lastnikom prišel navijati za športnike. A ker za delo na tako pomembnem dogodku pač potrebuješ posebno opremo, je tudi pes na dogodek prišel pripravljen. Njegov lastnik mu je okoli vratu zapel akreditacijo, s katero zdaj prikupen štirinožni kosmatinec lahko dostopa do tam, kamor navadnim navijačem vstop ni dovoljen. "Se vidimo v parku? Ne morem, delam na olimpijskih igrah," so hudomušno zapisali ob prikupnem videu, na katerem ponosni pes pokaže svojo akreditacijo.

akeditacija pes zimske olimpijske igre šport zabava

JanezNovak13
14. 02. 2026 14.52
Pasjeljubci niste več n0rmaln1. Žal tako je.
bibaleze
